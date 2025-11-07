Merkez Bankası enflasyon tahiminini açıkladı: Emekli zammı ortaya çıktı

Merkez Bankası enflasyon tahiminini açıkladı: Emekli zammı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini açıklamasının ardından, enflasyon oranında maaş zammı alacak olan emeklilerin zam oranı da netleşiyor. İşte tahmin tutarsa gelecek zam...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporunu yayımladı. Raporda, yıl sonu enflasyon beklentisi %25–29 aralığından %31–33 bandına yükseltildi. Banka, medyan tahmini ise %32 olarak belirledi.

EMEKLİYE YÜZDE 15,33 ZAM BEKLENTİSİ

Yeni enflasyon tahminleri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da netleşmeye başladı.
Temmuz döneminde emeklilere %16,67 oranında enflasyon farkı verilmişti. TCMB’nin %32’lik yıl sonu enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, emekli maaşlarına %15,33 oranında artış yapılacak.

REFAH PAYI BEKLENMİYOR

Ekonomi yönetiminin mevcut politikaları kapsamında, bu yıl emeklilere refah payı eklenmesi beklenmiyor. Zam oranının, TÜİK’in açıklayacağı kesin enflasyon verisiyle sınırlı kalacağı değerlendiriliyor.

ZAM ORANI 3 OCAK’TA KESİNLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2026 tarihinde Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisinin maaş zammı da kesinlik kazanacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Ekonomi
Kiğılı'dan sonra bir ağır top daha bayrağı çekti: 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim
Kiğılı'dan sonra bir ağır top daha bayrağı çekti: 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim
Meta’ya rakip G2 gözlükler geliyor: Kamera yok, hoparlör yok…Peki ne var?
Meta’ya rakip G2 gözlükler geliyor: Kamera yok, hoparlör yok…Peki ne var?