Merkez Bankası enflasyon tahiminini açıkladı: Emekli zammı ortaya çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporunu yayımladı. Raporda, yıl sonu enflasyon beklentisi %25–29 aralığından %31–33 bandına yükseltildi. Banka, medyan tahmini ise %32 olarak belirledi.
EMEKLİYE YÜZDE 15,33 ZAM BEKLENTİSİ
Yeni enflasyon tahminleri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da netleşmeye başladı.
Temmuz döneminde emeklilere %16,67 oranında enflasyon farkı verilmişti. TCMB’nin %32’lik yıl sonu enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, emekli maaşlarına %15,33 oranında artış yapılacak.
REFAH PAYI BEKLENMİYOR
Ekonomi yönetiminin mevcut politikaları kapsamında, bu yıl emeklilere refah payı eklenmesi beklenmiyor. Zam oranının, TÜİK’in açıklayacağı kesin enflasyon verisiyle sınırlı kalacağı değerlendiriliyor.
ZAM ORANI 3 OCAK’TA KESİNLEŞECEK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2026 tarihinde Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli ve memur emeklisinin maaş zammı da kesinlik kazanacak.