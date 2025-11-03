Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonununu açıkladı.

Buna göre, ekimde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 32,87 oldu.

TÜİK geçtiğimiz ay eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

ZAM ORANI NETLEŞİYOR!

Açıklanan verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da şekillenmeye başladı. Bu fark, 2026 Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranında belirleyici olacak.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 oldu.

ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra netleşecek. 6 aylık enflasyon farkı da toplu sözleşme zammına eklenerek Ocak ayında zamlı maaşlara yansıyacak.

Kasım ve Aralık aylarına ait veriler tamamlandığında, memur ve emeklilere uygulanacak net zam oranı da ortaya çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 11 OLARAK BELİRLENDİ

2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine, oluşacak enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı da verilecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisi için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştı. Kamu işvereni ve sendikalar arasında 369 madde üzerinde mutabakat sağlanırken, zam oranları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

2026 VE 2027 ZAM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, memur ve memur emeklilerine 2026-2027 döneminde uygulanacak maaş artış oranları şu şekilde olacak:

2026 yılının ilk yarısında %11, ikinci yarısında ise %7

2027'nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında ise %4

Bu maaş artışlarına ayrıca oluşacak enflasyon farkı da eklenecek. Ayrıca, 2026 yılının ilk yarısında memur taban maaşlarına ek 1.000 TL ilave yapılması kararlaştırıldı.

TÜİK YİNE UYUŞMADI

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ekim ayı enflasyonunu daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekimde yüzde 3,74 arttı, 12 aylık artışı ise %60 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verisi geldi kasım ayı kira artış oranı belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da Ekim 2025 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 3,31 arttı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 40,84 olarak hesaplandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ise ekonomistlerin tahmini %2,69 seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için artarken, reel sektör tarafında düşüş kaydedildi.

TCMB anketinde, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya kıyasla 1,01 puan yükselerek yüzde 23,26’ya, hane halkında ise 1,40 puan artarak yüzde 54,39’a çıktı.