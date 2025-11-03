Enflasyon verisi geldi kasım ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonununu açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ekimde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 32, 87oldu.

TÜİK geçtiğimiz ay eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

KİRA ORANI BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 37,15 olarak hesaplandı.

YÜZDE 25 DÖNEMİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.