Alkol kararı yürürlüğe girdi: Artık böyle satılmayacak

Aromatize şarap bazlı içki üretiminde bugüne kadar kullanılan "alkol ilave edilerek fermantasyonu (mayalanma) durdurulmuş taze üzüm şırası" kullanımı yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi (TGK) Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi. Bu hamleyle, içki üretiminde maliyeti düşürmek için başvurulan ve tüketicileri yanıltan yöntemlerin yasal zemini ortadan kaldırıldı.

ŞARAPSIZ ŞARAP ÜRETİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık birimlerinden sızan bilgilere göre, yapılan resmi denetimlerde çarpıcı bir sahtecilik yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Bazı işletmelerin, üzüm şırasına sadece etil alkol ve şarap aroması ekleyerek, içine hiç şarap koymadan veya çok cüzi miktarda şarap kullanarak üretim yaptığı saptandı. "Taklit ve tağşiş" (gıdanın içeriğini değiştirerek yanıltma) kapsamına giren bu yöntemin, özellikle ekonomik kriz döneminde maliyeti düşürmek isteyen üreticiler tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINA UYUM VE ŞEKER AYARI

Düzenleme ile sadece içerik değil, isimlendirme kuralları da değişti. Ürünlerin şeker oranına göre isimlendirilmesine dair tebliğde geçen "aromatize şaraplara istisna olarak" ifadesi, Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu hale getirilmek üzere "sadece aromatize şaraplarda" şeklinde revize edildi. Böylece uluslararası standartlara uyum sağlanırken, tüketicinin ne içtiğini net olarak bilmesi amaçlanıyor.

SON GÜN 30 EYLÜL: MEVZUATA UYMAYAN TOPLATILACAK

Düzenleme yayımlanmadan önce piyasada faaliyet gösteren gıda üreticilerinin bu yeni kurallara uyum sağlaması için fazla vakti yok. CNBC-e'de yer alan habere göre işletmecilerin söz konusu değişiklikleri uygulamak için 30 Eylül 2026 tarihine kadar süresi bulunuyor.

Bu tarihten sonra, yeni kurallara aykırı olduğu tespit edilen hiçbir ürünün raflarda veya piyasada yer almasına izin verilmeyecek.