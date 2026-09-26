AKP’li eski bakanın borsa vurgunu yaptığı iddia edilen şirketin baba oğul patronları tutuklanmış

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında borsa vurgunu iddiasında bulunduğu Özata Denizcilik’in patronları, fon soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

İZMİR'İN ÜNLÜ PATRONLARI

Altınova Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özata Denizcilik’in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Atasevenler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece fon soruşturması kapsamında tutuklananların toplam sayısı 45’e yükseldi.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Eylül tarihli haftalık bülteninde de Özata Denizcilik paylarına ilişkin dikkat çeken kararlar yer aldı.

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin borsada OZATD koduyla işlem gören pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul, aynı kişiler hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına hükmetti. Ayrıca 5 kişinin sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının yasak süresi boyunca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

TERA’YA OZATD SINIRLI İŞLEM YASAĞI

SPK kararında Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi hakkında da tedbir uygulandı.

Kararda, iki şirket için getirilen yasağın tüm Borsa İstanbul işlemlerini kapsamadığı belirtildi. Tedbirin, şirketlerin “kendi nam ve hesabına OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere” uygulanacağı kaydedildi.

NİSAN AYINDA BÜYÜK PAY HAREKETİ

KAP kayıtlarına göre Özata Denizcilik’in ana ortağı Ataseven Denizcilik Yatırımları, 27 Nisan’da 4 milyon 299 bin 763 nominal OZATD payını Tera Portföy Birinci Serbest Fon’a sattı.

Birkaç gün sonra ise daha büyük bir blok satış yapıldı. Borsa İstanbul’un 29 Nisan tarihli açıklamasına göre Ataseven Denizcilik’e ait 15 milyon 600 bin nominal OZATD payının devri planlandı.

Bu payların 13 milyonu Tera Yatırım Menkul Değerler’e, 2 milyon 600 bini ise Century City Securities S.A.’ya geçti. Pay başına fiyat 212 lira olarak belirlendi. İşlemin toplam büyüklüğü 3 milyar 307 milyon 200 bin lira oldu.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Tera’da yönetim kurulu üyesi olan Erkan Kilimci de yer aldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Özata Denizcilik, Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven’in tutuklanmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Söz konusu karar, devam eden soruşturma kapsamında verilmiş bir koruma tedbiri olup, kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü niteliğinde değildir. Karara karşı ilgili mevzuat kapsamında gerekli hukuki başvuru yollarına müracaat edilecektir. Şirketimiz, mevcut yönetim ve organizasyon yapısı içerisinde üretim ve ticari faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Açıklama tarihi itibarıyla söz konusu sürecin Şirketimizin devam eden projeleri, üretim faaliyetleri ve ticari operasyonlarının yürütülmesine engel teşkil eden bir etkisi bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.