Akaryakıt tabelalarında büyük değişime saatler kaldı!

Türkiye'de art arda gelen fahiş zamların ardından motorin grubunda 5,57 liralık indirim bekleniyor.

24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi beklenirken, benzin grubundaysa herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

TABELALAR DEĞİŞİYOR AMA BU KEZ FARKLI

Bu indirimle birlikte geçen hafta 100 lirayı geçen motorinin tabelaya nasıl sığacağı sorunu şimdilik ertelendi.

Böylece akaryakıt tabelaları aşağı yönlü bir değişim yaşayacak.

İndirimin pompaya yansıması halinde akaryakıt fiyat tarifesi şu şekilde şekillenecek:

İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya gerileyecek.

Ankara'da motorin 91,87 liraya düşecek.

İzmir'de ise motorin fiyatı 92,26 lira olacak.

Doğu illerinde motorinin litre fiyatı 93,06 seviyesine gerileyecek.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 3 lira 59 kuruşluk indirim gelmiş ancak bunun öncesinde öyle zamlar gelmişti ki tarihi bir durum yaşanmıştı: İlk kez tabelalar 3 haneli olmuştu. Gelen zamlarla 100 liranın üzerine çıkan motorin fiyatları büyük endişe yaratmıştı.

Zam sonrası fiyatlar tabelaya bile sığmazken, çoku bayi tabelaların değiştirmeyi gündeme almıştı.

Gelen indirimle birlikte akaryakıt tabelaları değişim riskinden kurtuldu.