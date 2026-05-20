ABD tahvilleri rekor kırdı piyasalar çakıldı

New York borsasında kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,65 azalarak 49.363,88 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 7.353,61 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,84 kayıpla 25.870,71 puana geriledi.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Tahvil faizlerindeki artışın hisse senetlerini baskılamasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımı yapılabileceğine dair fiyatlamalar tahvillerde satış dalgasına yol açtı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,66'ya yükseldi. Ülkede 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,19'u aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı liderlerin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" bildirmesi sonrasında bir miktar gerileyen petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 azalarak 111,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,59 dolardan alıcı buldu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Analistler, artan tahvil faizlerinin özellikle yüksek değerlemeleriyle dikkat çeken yapay zeka ile ilişkili hisselere yönelik yatırım iştahını azalttığını belirtti. Yarın piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2'den fazla, Microsoft ile Meta'nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 1,5 geriledi.

(AA)