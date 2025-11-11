Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iktidar tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün yapılan müracaat sayısını kamuoyuyla paylaştı.

İLK GÜN BAŞVURU SAYISI 936 BİNİ AŞT

Sosyal konut projesi için ilk gün başvuru rakamları açıklandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Türkiye ev sahibi oluyor!" sözleriyle projeye gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı.

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin start aldığı ilk günde toplam 936 bin 159 kişi konut sahibi olabilmek için başvuruda bulundu.

KURUM ÖVÜNDÜ AMA GERÇEK BAŞKA

Bu yüksek başvuru sayısının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan inancını ortaya koyduğunu söyleyen Kurum, her müracaatın "devlete duyulan güvenin bir göstergesi" savundu.

Öte yandan, yüksek faizler ve hayat pahalılığı karşısında konut almak milyonlarca dar gelirli için hayal olmaktan dahi çıkmış durumda. Bu nedenle faizden korunmak isteyenlere TOKİ bir seçenek olabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temmuz ayında AKP'li milletvekillerinin kiraların yüksek olduğu eleştirilerine karşılık “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi. Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor” demişti.

Şimşek bu cevabında Türkiye genelindeki oranları açıklamış, İstanbul, İzmir, Ankara gibi asıl lokomotifleri hesaba katmamıştı.

Yine TÜİK verilerine göre ev sahipliği oranı yüzde 56, 2016'da bu oran yüzde 61'di.

Zira iktidarın devreye aldığı 500 bin sosyal konut projesi de ev sahipliğinin giderek imkansızlaştığı koşullarda ortaya çıktı. Şimşek, bu konuda geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamada, dar gelirlilerin ev sahibi olmasını sağlayacaklarını ifade etmişti.