E-Devlet çöktü! Sosyal konut başvuruları sistemi kilitledi

Yayınlanma:
500 bin sosyal konut projesine başvuruların başlamasıyla birlikte e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme girmeye çalışan vatandaşlar erişim sorunu yaşamaya başladı.

500 bin sosyal konut projesine başvuruların başlamasıyla birlikte e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme girmeye çalışan vatandaşlar erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaşıyor.

Sistemde yaşanan yoğunluğun, sosyal konut projesine yapılan yoğun başvurulardan kaynaklandığı belirtiliyor. Aynı anda on binlerce vatandaşın başvuru ekranına erişmeye çalışması, sistemde geçici yavaşlamalara ve hatalara yol açtı.

e-devllet.webp

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Vatandaşlar sosyal medyada, “E-Devlet çöktü”, “Başvuru yapamıyoruz” gibi paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirirken, konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sisteme erişimde sorun yaşayan vatandaşlara, işlemlerini daha sonraki saatlerde yeniden denemeleri öneriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

