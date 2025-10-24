500 bin sosyal konut projesine başvuru şartları ortaya çıktı! 20 yıl vade var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin konut projesini kamuoyuna tanıttı. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Erdoğan, “Bu konutların 100 binini İstanbul’a, 30 binini Ankara’ya, 21 binini İzmir’e ayırdık. Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin; Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız” dedi.

ÖZEL KONTEJANLAR

Projedeki konutların yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençlere ayrıldı. Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için yüzde 5; üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10; emekliler içinse yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Erdoğan, tapu eşi veya çocuklarını kayıtlı evi olanların başvuru yapamayacağını açıkladı:

"Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak."

KİRALIK SOSYAL KONUT DA GELİYOR

Erdoğan, İstanbul’da 100 bin sosyal konutun yanı sıra 15 bin kiralık sosyal konutun da yapılacağını duyurdu. TOKİ aracılığıyla işletilecek sistemde, kira bedelleri rayiç fiyatın yarısı olacak. Sözleşmeler 3 yıllık olacak ve süresi dolan evler bakım sonrası yeniden kiraya verilecek.

Erdoğan şunları ifade etti:

"Sözleşme süresi sona erdiğinde tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak."

Erdoğan, “Bu adımla İstanbul’daki fahiş kira sorununa ilk neşteri vuruyoruz” diyerek de İstanbul'da kira krizini açıkça kabul etti.

İŞTE FİYATLAR! 240 AY VADE

Satışa sunulacak konutlar 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Vatandaşlar bu evlere yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile, 6750 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek. Erdoğan, “Bu proje ile kira artışlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

İLK KURA TARİHİ

Başvurular 15 Kasım’da başlayacak. Erdoğan, kura çekimlerinin aralık ayında yapılacağını ve ilk teslimatların Mart 2027’de gerçekleşeceğini açıkladı.

DEPREMZEDELERE KOLAYLIK

Deprem bölgesindeki vatandaşlar projeye başvuru için sadece nüfus kayıt örneği ya da bir yıllık ikamet şartını karşılamak zorunda olacak.

MAHALLE KONAKLARI DA OLACAKMIŞ

500 bin konutla birlikte 500 mahalle konağı da inşa edilecek. Erdoğan, bu konaklarda çocuk bakım evleri, yaşlılar için etkinlik alanları, aile sağlığı merkezleri, cami, taziye evi, spor salonu, kafeterya ve misafirhaneler yer alacağını belirtti. “Eski mahalle kültürümüzü yaşatacağız” dedi.