TOKİ'ye kiralama yetkisi: Devlet ev sahibi oluyor

Fahiş kiralara çözüm olarak geliştirilen yeni modelde devlet, ev sahibi rolünü üstleniyor. TOKİ'ye verilecek kiralama yetkisiyle, sosyal konut projelerinde ayrılan özel kontenjanlar, kurayla ve düşük bedellerle ihtiyaç sahiplerine kiralanacak.

İktidar, 'fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak' amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle kiralık sosyal konut projesi başlatıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde detaylarını açıklaması beklenen proje için AKP, TOKİ'ye konut kiralama yetkisi verecek yasal düzenleme çalışmalarına başladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yeni sosyal konut projesi kapsamında kiralık konut uygulamasına ilişkin yasal altyapı hazırlanıyor. Hazırlanan düzenlemeyle, şu anda sadece konut yapıp satma yetkisi bulunan Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ), artık konut kiralama yetkisi de verilmesi öngörülüyor.

Bu yeni sistemde devletin ev sahibi olacağı, TOKİ'nin ise kiralama işlemlerini yürüteceği yeni bir mekanizma oluşturulacak. Plana göre, inşa edilecek her sosyal konut projesinde kiralık konutlar için özel bir kontenjan ayrılacak ve bu daireler kesinlikle satışa sunulmayacak.

UYGULAMA İLK OLARAK İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK

Hükûmetin, 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut üretme hedefi doğrultusunda başlatacağı proje kapsamında yer alan kiralık konut uygulaması, ilk etapta İstanbul’da hayata geçirilecek. Uygulamanın, elde edilecek sonuçlara göre daha sonra diğer büyükşehirlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. İstanbul’da başlatılacak proje kapsamında ilk etapta 10 binden fazla konutun kiralık olarak üretileceği belirtiliyor.

KİRACILAR KURAYLA SEÇİLECEK

Kiracıların belirleneceği sistemde kura yöntemi kullanılacak ve kurada dar gelirli ile dezavantajlı gruplara öncelik tanınacak. Bu kapsamda emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, yeni evlenecek gençler ile üç çocuklu aileler öncelikli gruplar arasında yer alacak. Projenin en önemli vaadi ise bu konutların, piyasa şartlarının belirgin şekilde altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacak olması.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

