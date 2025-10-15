Tabela kaldı, proje yok: Muğla'da TOKİ hayal oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022’de duyurduğu “250 Bin Sosyal Konut” projesi kapsamında Muğla Menteşe’ye yapılması planlanan 1.100 TOKİ konutu, aradan geçen üç yıla rağmen hâlâ temele kavuşamadı.

TOKİ’nin “Haziran 2025’te ihale yapılacak” sözü üzerinden aylar geçmesine karşın süreç tıkandı. Arsa belirlenemediği için ihale dosyası dahi hazırlanamadı.

“KURALAR ÇEKİLDİ, EVLER HAYAL OLDU”

Projede ismi çıkan vatandaşlar umutlarını yitirmiş durumda.

Kurada adı çıkan Mehmet Yılmaz tepkili. “Ev sahibi olacağım diye kredi çektim, ama üç yıldır ortada ne bina var ne kazma. Artık kimse inanmıyor.”

Bir başka hak sahibi ise, “Söz verdiler, şimdi kimse açıklama yapmıyor. Devlet sözü yerde kalmamalı.”

dedi.

TOKİ AFAD'ın "Taşkın bölgesi" dediği dere yatağına konut yapıyor!

TOKİ'nin dev ihalesi yine tanıdığa gitti: Rönesans'a 1.3 milyarlık kaymak proje

SESSİZLİK HÂKİM

TOKİ ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

Yerel yöneticiler topu Ankara’ya atarken, Menteşe’de “yatırımlar neden bekliyor?” sorusu her geçen gün daha yüksek sesle soruluyor.

SÜRECİN KRONOLOJİSİ

Eylül 2022: 250 Bin Sosyal Konut Projesi açıklandı.

Aralık 2022: Menteşe için kura çekimi yapıldı.

2024 başı: TOKİ Haziran'da ihalenin yapılacağını açıkladı.

Ekim 2025: Ne ihale var, ne temel…