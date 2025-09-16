TOKİ'nin dev ihalesi yine tanıdığa gitti: Rönesans'a 1.3 milyarlık kaymak proje

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 13 Ağustos'ta İstanbul Fatih'teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin yeni hastane binası 2. etap inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.

Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen ve belirli şirketlerin davet edildiği 'Pazarlık' usulüyle yapılan ihaleyi AKP'nin gözde iş insanlarından Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.

HASTANENİN MALİYETİ 3 MİLYAR'A DAYANDI

İhalenin bedeli ise 1 milyar 315 milyon TL. Şirket 2022'de üniversitenin hastane binası için bir ihale daha almıştı. Bu ihalenin bedeli ise 1 milyar 577 milyon 900 bin TL olmuştu. Bu ihaleyle birlikte Bezmialem Vakıf Üniversitesinin hastanesi için Rönesas'a verilen ihalelerin bedeli 2 milyar 892 milyon 900 bin TL oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI DA O ŞİRKET İNŞA ETTİ

Şirket 2017'den bu yana 25 kamu ihalesine imza attı. Bu ihaleler arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve yine Cumhurbaşkanlığı’nın Marmaris Okluk koyundaki yazlık Sarayı da yer alıyor. Şirketin aldığı kamu ihalelerinin toplam sözleşme bedeli ise 75 milyar 609 milyon 923 bin TL.