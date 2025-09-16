TOKİ'nin dev ihalesi yine tanıdığa gitti: Rönesans'a 1.3 milyarlık kaymak proje

TOKİ'nin dev ihalesi yine tanıdığa gitti: Rönesans'a 1.3 milyarlık kaymak proje
Yayınlanma:
TOKİ'nin Bezmialem Vakıf Üniversitesi inşaatı için çıktığı ihaleyi AKP'nin gözde inşaat şirketlerinden Rönesans Holding aldı. Şirkete bu kapsamda 1.3 milyar TL'lik ödeme yapılacak.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 13 Ağustos'ta İstanbul Fatih'teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin yeni hastane binası 2. etap inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.

Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen ve belirli şirketlerin davet edildiği 'Pazarlık' usulüyle yapılan ihaleyi AKP'nin gözde iş insanlarından Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.

HASTANENİN MALİYETİ 3 MİLYAR'A DAYANDI

İhalenin bedeli ise 1 milyar 315 milyon TL. Şirket 2022'de üniversitenin hastane binası için bir ihale daha almıştı. Bu ihalenin bedeli ise 1 milyar 577 milyon 900 bin TL olmuştu. Bu ihaleyle birlikte Bezmialem Vakıf Üniversitesinin hastanesi için Rönesas'a verilen ihalelerin bedeli 2 milyar 892 milyon 900 bin TL oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI DA O ŞİRKET İNŞA ETTİ

Şirket 2017'den bu yana 25 kamu ihalesine imza attı. Bu ihaleler arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve yine Cumhurbaşkanlığı’nın Marmaris Okluk koyundaki yazlık Sarayı da yer alıyor. Şirketin aldığı kamu ihalelerinin toplam sözleşme bedeli ise 75 milyar 609 milyon 923 bin TL.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Siyaset
İsmail Saymaz Emniyet'teki MHP depremini anlattı! Yerlikaya ve Soylu hattında çok büyük kriz
İsmail Saymaz Emniyet'teki MHP depremini anlattı!
Akbelen'de zeytinleri söktüren kişi AKP'li çıktı
Akbelen'de zeytinleri söktüren kişi AKP'li çıktı