TOKİ AFAD'ın "Taşkın bölgesi" dediği dere yatağına konut yapıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde yeni bir konut projesi başlattı. Yaklaşık 563 bin metrekarelik alana inşa edilecek projede 4574 konut, 70 dükkân, 2 ilkokul ve 1 cami yer alacak. Altı etap hâlinde planlanan projede toplam 206 blok inşa edilmesi öngörülüyor.

Ancak TOKİ’nin bu projeyi hayata geçirmek için seçtiği alan tartışma yarattı. Çünkü yapılaşmanın planlandığı arazi, Boğaçayı'nın bir kolu olan ve geçmişte kum-çakıl ocaklarıyla tahrip edilen Çandır Çayı’nın dere yatağında bulunuyor. TOKİ’nin diğer şehirlerde sağlam ve kayalık zeminleri tercih etmesine karşın Antalya’da taşkın riski taşıyan alüvyon zemine yönelmesi dikkat çekti.

AFAD BÖLGE RİSK ALTINDA DEDİ

Evrensel'den Yusuf Yavuz'un haberine göre; TOKİ’nin konut yapmayı planladığı arazi, AFAD’ın 2021 yılında hazırladığı Antalya İl Afet Azaltma Planı’nda taşkın riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor.

Devletin resmi raporunda taşkın riski şöyle anlatıldı:

"Boğa Çayı Çayın Q100 değeri 1355 m3 /s, Q500 değeri 1892 m3 /s'dir. Q100 dikkate alındığında muhtemel taşkın riski altında bulunan alanının 1530 ha, Q500 dikkate alındığında ise muhtemel taşkın riski altında bulunan alanın 1620 ha olduğu belirlenmiştir. Boğa Çayı sınırları ve belirtilen debiler altında taşkın riski altında bulunan alanları gösteren harita Şekil 2.10'da verilmektedir."

Aynı bölge, 2016 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı’nda da riskli alan olarak tanımlanmıştı. Raporda, dere yatağı ve dağ eteğindeki arazinin özellikle hızlı gelişen seller açısından tehlike taşıdığı belirtilmişti.

ÇED RAPORUNDA YOK SAYILDI!

Projeye dair hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporundaki ifadeler ise kamuoyunda tepkilere neden oldu. TOKİ'nin sunduğu Proje Tanıtım Dosyası’nda, “Planlanan proje sahasında proje kriterlerini etkileyecek yavaş gelişen, hızlı gelişen ve ani gelişen seller söz konusu değildir” denilerek, taşkın riski yok sayıldı.

TOKİ’nin bağlı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sel ve taşkınların önlenmesinden sorumlu kurumlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda yapılaşma alanlarının mekânsal planlamasını da üstlenen bakanlık, kentlerdeki yapılaşma kararlarında doğa risklerini dikkate almakla yükümlü.

Antalya'da taşkın riski olan dere yatağındaki alüvyon arazinin seçilmesi planlama hatası olarak yorumlanıyor.