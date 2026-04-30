Kriptoda kan durmuyor: Bitcoin 80 bini zorluyordu 75 bine çakıldı

Bu hafta 80 bin dolar sınırlarını zorlayan Bitcoin, Fed'in faiz kararı sonrasında ve Hürmüz geriliminin sürmesiyle düşüşe geçti. Bitcoin, 75 bin dolara kadar geriledi, yeni sınırını belirledi. Ethereum'un değeri de 2 bin 250 doların altına geirledi.

30 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $75.600,73 (%-2,04)

  • Ethereum (ETH): $2.244,18 (%-3,63)

  • Toplam piyasa değeri: $2.53 Trilyon dolar

  • 24s toplam hacim: $144.05 Milyar dolar

  • Saat: 09:22

30 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$75.600,73%-2,04$74.958,57$77.884,9740,7 milyar $
Ethereum (ETH)$2.244,18%-3,63$2.221,22$2.345,9420,64 milyar $

30 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
LUNC6,858$+%7,27
JST$8,660.00+%3,92
DOGE$1,057.00+%3,54
H1,788$+%3,50
SUN1,876$+%2,46

30 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
WLFI$6,254.00-%15,02
CHZ$4,060.00-%13,06
PI$1,779.00-%10,42
STABLE$3,203.00-%9,89
SKY7,882$-%9,34
30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.622,00 TL

Gram altın satış: 6.622,91 TL

Altın fiyatları dört haftanın dibini gördü

30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,59 TL

Gram gümüş satış: 104,68 TL

Altın battı gümüş peşinden gitti: Ateşkes iyimserliği eridi

30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,1662 TL

Dolar satış: 45,2007 TL

Euro alış: 52,6785 TL

Euro satış: 52,7801 TL

Sterlin alış: 60,8703 TL

Sterlin satış: 60,9249 TL

Fed 'dokunmadı' ama piyasa sallandı: Dolar zirveye koştu

30 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Petrol 120 doları gördü: Pompa fiyatları alev alacak

30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Borsa İstanbul'da kriz baskısı sürüyor: BIST 100 haftanın son gününde düşüşle açıldı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

