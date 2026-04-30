Kriptoda kan durmuyor: Bitcoin 80 bini zorluyordu 75 bine çakıldı
30 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
Bitcoin (BTC): $75.600,73 (%-2,04)
Ethereum (ETH): $2.244,18 (%-3,63)
Toplam piyasa değeri: $2.53 Trilyon dolar
24s toplam hacim: $144.05 Milyar dolar
Saat: 09:22
30 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$75.600,73
|%-2,04
|$74.958,57
|$77.884,97
|40,7 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.244,18
|%-3,63
|$2.221,22
|$2.345,94
|20,64 milyar $
30 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|LUNC
|6,858$
|+%7,27
|JST
|$8,660.00
|+%3,92
|DOGE
|$1,057.00
|+%3,54
|H
|1,788$
|+%3,50
|SUN
|1,876$
|+%2,46
30 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|WLFI
|$6,254.00
|-%15,02
|CHZ
|$4,060.00
|-%13,06
|PI
|$1,779.00
|-%10,42
|STABLE
|$3,203.00
|-%9,89
|SKY
|7,882$
|-%9,34
30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.622,00 TL
Gram altın satış: 6.622,91 TL
Altın fiyatları dört haftanın dibini gördü
30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,59 TL
Gram gümüş satış: 104,68 TL
Altın battı gümüş peşinden gitti: Ateşkes iyimserliği eridi
30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,1662 TL
Dolar satış: 45,2007 TL
Euro alış: 52,6785 TL
Euro satış: 52,7801 TL
Sterlin alış: 60,8703 TL
Sterlin satış: 60,9249 TL
Fed 'dokunmadı' ama piyasa sallandı: Dolar zirveye koştu
30 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Petrol 120 doları gördü: Pompa fiyatları alev alacak
30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Borsa İstanbul'da kriz baskısı sürüyor: BIST 100 haftanın son gününde düşüşle açıldı