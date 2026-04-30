Altın battı gümüş peşinden gitti: Ateşkes iyimserliği eridi
Fed'in faiz kararını açıklaması ve Trump'ın İran hakkındaki sözleri sonrasında, gümüş de altın gibi son 4 haftanın dibini gördü. Piyasaya ateşkes iyimserliği hakimken 80 doları gören ons gümüş, 71 dolara geriledi. Gram gümüş de 105 TL sınırının altında seyrediyor.
30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 104,68 TL
- Ons gümüş (satış): 71,99 $
30 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|104,59 TL
|104,68 TL
|%1,14
|7:08
|Ons
gümüş
|71,93 $
|71,99 $
|%0,94
|7:23
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|29 Nisan 2026
|30 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|103,66 TL
|104,68 TL
|+1,02 TL
|Ons gümüş (satış)
|71,58 $
|71,99 $
|+0,41 $
30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.622,00 TL
Gram altın satış: 6.622,91 TL
Altın fiyatları dört haftanın dibini gördü
30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,1660 TL
Dolar satış: 45,2008 TL
Euro alış: 52,6934 TL
Euro satış: 52,7949 TL
Sterlin alış: 60,8374 TL
Sterlin satış: 61,0112 TL
Fed 'dokunmadı' ama piyasa sallandı: Dolar zirveye koştu
30 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
30 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
