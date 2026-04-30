Altın fiyatları dört haftanın dibini gördü

Fed'in faiz kararını açıklamasından önce son dört haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları toparlamaya çalışıyor. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukanın devam edeceğine dair olan sözleri petrol fiyatlarını tekrar uçurdu, enflasyon alarmları tekrar çalmaya başladı. Gram altın 6 bin 622,91 TL'den, ons altın ise 4 bin 554,23 $ dolardan işlem görüyor.