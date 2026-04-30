Borsa İstanbul'da kriz baskısı sürüyor: BIST 100 haftanın son gününde düşüşle açıldı

Borsa İstanbul küresel krizlerin gölgesinde sarsılmaya devam ediyor. Dünkü kapanışını düşüşle 14 bin 311.19 puandan yapan Bist 100 endeksi, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Yüzde 0,19 düşen endeks -27,15 puan kaybederek açılışı 14 bin 284,04 puandan yaptı.