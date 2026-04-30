Borsa İstanbul'da kriz baskısı sürüyor: BIST 100 haftanın son gününde düşüşle açıldı

Yayınlanma:
Borsa İstanbul küresel krizlerin gölgesinde sarsılmaya devam ediyor. Dünkü kapanışını düşüşle 14 bin 311.19 puandan yapan Bist 100 endeksi, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Yüzde 0,19 düşen endeks -27,15 puan kaybederek açılışı 14 bin 284,04 puandan yaptı.

30 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.284,04
  • Değişim: %-0,19 (-27,15)
  • Önceki kapanış: 14.311,19
  • Saat: 09:56

30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.284,04
Değişim%-0,19 (-27,15)
Önceki kapanış14.311,19
İşlem hacmi76.605.736 TL
Saat9:56

30 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
GSDDE13,09+10,00
ASGYO12,46+9,97
RODRG28,46+9,97
PRZMA29,38+9,96
OZATD373,25+9,94

30 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
AYCES1.053,00-10,00
CEMZY13,35-9,98
A1CAP12,48-9,96
ENSRI15,00-7,52
RALYH301,25-7,09

30 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO310,00121.618.270,00
SASA3,21110.886.403,71
MANAS29,6098.151.498,40
TUPRS278,5091.910.848,50
ASELS427,2570.628.697,50
30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.622,00 TL

Gram altın satış: 6.622,91 TL

Gram altın alış: 6.622,00 TL

30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,59 TL

Gram gümüş satış: 104,68 TL

Gram gümüş satış: 104,68 TL

30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,1662 TL

Dolar satış: 45,2007 TL

Euro alış: 52,6785 TL

Euro satış: 52,7801 TL

Sterlin alış: 60,8703 TL

Sterlin satış: 60,9249 TL

Sterlin satış: 60,9249 TL

30 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

30 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

30 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

