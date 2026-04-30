Borsa İstanbul'da kriz baskısı sürüyor: BIST 100 haftanın son gününde düşüşle açıldı
Borsa İstanbul küresel krizlerin gölgesinde sarsılmaya devam ediyor. Dünkü kapanışını düşüşle 14 bin 311.19 puandan yapan Bist 100 endeksi, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Yüzde 0,19 düşen endeks -27,15 puan kaybederek açılışı 14 bin 284,04 puandan yaptı.
30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.284,04
|Değişim
|%-0,19 (-27,15)
|Önceki kapanış
|14.311,19
|İşlem hacmi
|76.605.736 TL
|Saat
|9:56
30 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|GSDDE
|13,09
|+10,00
|ASGYO
|12,46
|+9,97
|RODRG
|28,46
|+9,97
|PRZMA
|29,38
|+9,96
|OZATD
|373,25
|+9,94
30 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|AYCES
|1.053,00
|-10,00
|CEMZY
|13,35
|-9,98
|A1CAP
|12,48
|-9,96
|ENSRI
|15,00
|-7,52
|RALYH
|301,25
|-7,09
30 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|310,00
|121.618.270,00
|SASA
|3,21
|110.886.403,71
|MANAS
|29,60
|98.151.498,40
|TUPRS
|278,50
|91.910.848,50
|ASELS
|427,25
|70.628.697,50
30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.622,00 TL
Gram altın satış: 6.622,91 TL
30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,59 TL
Gram gümüş satış: 104,68 TL
30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,1662 TL
Dolar satış: 45,2007 TL
Euro alış: 52,6785 TL
Euro satış: 52,7801 TL
Sterlin alış: 60,8703 TL
Sterlin satış: 60,9249 TL
30 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
30 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
