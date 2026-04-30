Teknoloji tarihinde milat: Nvidia 5 trilyon dolar sınırını geçen ilk şirket oldu!

Nvidia, piyasa değeri açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 trilyon doları aştı. 2022 yılının başından bu yana piyasa değeri yaklaşık 4,9 trilyon dolar artarak teknoloji sektörünün tarihindeki en hızlı artışlardan birini kaydetti.

Bunun temel nedeni, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan grafik işlem birimlerine (GPU'lar) olan talebin hızla artmasıdır. Bu çipler, üretken modelleri ve bulut hizmetlerini destekleyen veri merkezlerinin omurgasını oluşturmaktadır.

NVİDİA, FİNANS DÜNYASININ YENİ ZİRVESİ

Economic Times'ın belirttiğine göre, Nvidia'nın büyümesi, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yaptığı devasa yatırımların ortasında gerçekleşiyor. Bulut hizmet sağlayıcıları ve model geliştiricileri, bilgi işlem gücünü genişletmek için yüz milyarlarca dolar harcıyor ve bu da şirketin satışlarını doğrudan artırıyor.

Intel de dahil olmak üzere diğer yarı iletken üreticilerinden gelen güçlü finansal sonuçlar, piyasaya ek bir ivme kazandırdı. Finansal raporları, yatırımcıların tüm sektörün dayanıklılığına olan güvenini artırdı. Bu ortamda, AMD ve Qualcomm gibi rakiplerin hisseleri de yükseldi.

Nvidia'nın finansal sonuçları pazarın büyümesini doğruluyor. Şirketin son çeyrekteki geliri 68 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %73 artış gösterdi.

Veri merkezi segmenti, çeyrekte 62 milyar dolar gelir elde ederek en büyük katkıyı sağladı; bu rakam, yapay zeka hesaplamalarına olan talebin büyüklüğünü yansıtıyor. Yıllık serbest nakit akışı ise yaklaşık 97 milyar dolar oldu.

CEO Jensen Huang, yapay zeka ekonomisinde metin üretiminden veri işlemeye kadar her işlemin doğrudan Nvidia'nın müşteri gelirleriyle bağlantılı olduğunu ve yapay zeka sektörünün büyümesi ile çiplerine olan talep arasında güçlü bir ilişki kurulduğunu vurguluyor.

RUBİN MİMARİSİNDEN ROBOTİĞE: NVİDİA TAHTINI KORUMAK İÇİN HANGİ KARTLARI OYNAYACAK?

Ancak riskler de mevcut. Nvidia'nın en büyük müşterileri olan bulut devleri, kendi özel işlemcilerini aktif olarak geliştiriyorlar. Bu durum, nihayetinde üçüncü taraf tedarikçilere olan bağımlılığı azaltabilir.

Dahası, yapay zeka altyapısına yapılan yatırımın ölçeği de büyüyor: En büyük teknoloji şirketleri şu anda yıllık toplamda yaklaşık 700 milyar dolarlık bir harcama yapıyor. Bu ivme Nvidia'nın mevcut büyümesini destekliyor, ancak piyasayı herhangi bir yavaşlama belirtisine karşı hassas hale getiriyor.

Şirket, yeni nesil Rubin GPU'lar da dahil olmak üzere yeni ürünler aracılığıyla büyüme ivmesini sürdürmeyi bekliyor. Robotik ve "fiziksel yapay zeka" da potansiyel itici güçler olarak görülüyor.

Nvidia'nın 5 trilyon dolar sınırını aşarak büyümesini sürdürüp sürdüremeyeceği açık bir soru işareti olarak kalıyor. En önemli faktörler, en büyük bulut şirketlerinin finansal performansının devam etmesi ve yapay zeka işlem gücüne yönelik küresel talebin dayanıklılığı olacaktır.