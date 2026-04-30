Petrol 120 doları gördü: Pompa fiyatları alev alacak

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor, petrol fiyatları rekor kırıyor. Hürmüz ablukasının devam edeceği bilgisiyle petrol fiyatları sabahın erken saatlerinde 120 doları buldu. An itibarıyla 119 dolarda n seyreden brent petrol fiyatları ile akaryakıt fiyatlarına cep yakan zamların gelmesi an meselesi olabilir.

30 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,74 TL
Motorin71,64 TL
LPG34,99 TL

30 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,60 TL
Motorin71,50 TL
LPG34,39 TL

30 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,71 TL
Motorin72,76 TL
LPG34,87 TL

30 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,99 TL
Motorin73,03 TL
LPG34,79 TL

30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.622,00 TL

Gram altın satış: 6.622,91 TL

30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,59 TL

Gram gümüş satış: 104,68 TL

30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,1662 TL

Dolar satış: 45,2007 TL

Euro alış: 52,6785 TL

Euro satış: 52,7801 TL

Sterlin alış: 60,8703 TL

Sterlin satış: 60,9249 TL

30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

30 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

