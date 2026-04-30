Petrol 120 doları gördü: Pompa fiyatları alev alacak
30 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,74 TL
|Motorin
|71,64 TL
|LPG
|34,99 TL
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,60 TL
|Motorin
|71,50 TL
|LPG
|34,39 TL
30 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,71 TL
|Motorin
|72,76 TL
|LPG
|34,87 TL
30 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,99 TL
|Motorin
|73,03 TL
|LPG
|34,79 TL
30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.622,00 TL
Gram altın satış: 6.622,91 TL
30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,59 TL
Gram gümüş satış: 104,68 TL
30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,1662 TL
Dolar satış: 45,2007 TL
Euro alış: 52,6785 TL
Euro satış: 52,7801 TL
Sterlin alış: 60,8703 TL
Sterlin satış: 60,9249 TL
30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
30 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI
