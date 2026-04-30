ParaQR'ın faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yetkilerini elinden aldı. Yayımlanan tebliğe göre, şirketin elektronik para kuruluşu olarak piyasada işlem yapma izni resmen yürürlükten kaldırıldı.

YASAL DAYANAK: 6493 SAYILI KANUN

Söz konusu iptal kararı, kısa adı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun olan 6493 sayılı kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Merkez Bankası tarafından 27 Nisan 2026 tarihinde alınan bu kararla birlikte, firmanın yasal statüsü sona erdirilmiş oldu.

SİSTEMDEN ÇIKARILMA SÜRECİ

TCMB’nin denetim mekanizmaları sonucunda alınan bu kararla, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin daha önce elde ettiği tüm operasyonel haklar elinden alındı. Kararın yayımlanmasıyla birlikte kuruluş finansal sistem içerisindeki faaliyetlerine devam edemeyecek.