ParaQR'ın faaliyet izni iptal edildi

Yayınlanma:
Merkez Bankası, elektronik ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren ParaQR’ın faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yetkilerini elinden aldı. Yayımlanan tebliğe göre, şirketin elektronik para kuruluşu olarak piyasada işlem yapma izni resmen yürürlükten kaldırıldı.

YASAL DAYANAK: 6493 SAYILI KANUN

Söz konusu iptal kararı, kısa adı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun olan 6493 sayılı kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Merkez Bankası tarafından 27 Nisan 2026 tarihinde alınan bu kararla birlikte, firmanın yasal statüsü sona erdirilmiş oldu.

SİSTEMDEN ÇIKARILMA SÜRECİ

TCMB’nin denetim mekanizmaları sonucunda alınan bu kararla, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin daha önce elde ettiği tüm operasyonel haklar elinden alındı. Kararın yayımlanmasıyla birlikte kuruluş finansal sistem içerisindeki faaliyetlerine devam edemeyecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Bakanlık yüzde yüz indirim yaptı! Yeter ki gelsinler
Bakanlık yüzde yüz indirim yaptı! Yeter ki gelsinler
Son dakika | Nisan ayı açlık sınırı belli oldu
Son dakika | Nisan ayı açlık sınırı belli oldu
Otokar Avrupa'ya açıldı: Zırhlı araç üretecek
Otokar Avrupa'ya açıldı: Zırhlı araç üretecek