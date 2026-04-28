Petrol yükseliyor, pompalar yanıyor: Gece yarısı zammı tabelaya yansıdı

Yükselen petrol fiyatları sonucunda bugün benzin ve motorine beklenen zam geldi. Benzine 95 kuruşluk, motorine ise 2 TL 28 kuruşluk zamlar gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı. Petrol fiyatları ise yükselmeye devam ediyor, an itibarıyla brent petrol 108 dolardan işlem görüyor.