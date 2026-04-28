Petrol yükseliyor, pompalar yanıyor: Gece yarısı zammı tabelaya yansıdı
Yükselen petrol fiyatları sonucunda bugün benzin ve motorine beklenen zam geldi. Benzine 95 kuruşluk, motorine ise 2 TL 28 kuruşluk zamlar gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı. Petrol fiyatları ise yükselmeye devam ediyor, an itibarıyla brent petrol 108 dolardan işlem görüyor.
28 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,74 TL
|Motorin
|71,64 TL
|LPG
|34,99 TL
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,60 TL
|Motorin
|71,50 TL
|LPG
|34,39 TL
28 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,71 TL
|Motorin
|72,76 TL
|LPG
|34,87 TL
28 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,99 TL
|Motorin
|73,03 TL
|LPG
|34,79 TL
28 NİSAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 63,74 TL
İstanbul Anadolu: 63,60 TL
Ankara: 64,71 TL
İzmir: 64,99 TL
28 NİSAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 71,64 TL
İstanbul Anadolu: 71,50 TL
Ankara: 72,76 TL
İzmir: 73,03 TL
28 NİSAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 34,99 TL
İstanbul Anadolu: 34,39 TL
Ankara: 34,87 TL
İzmir: 34,79 TL
