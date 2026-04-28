Petrol yükseliyor, pompalar yanıyor: Gece yarısı zammı tabelaya yansıdı

Yükselen petrol fiyatları sonucunda bugün benzin ve motorine beklenen zam geldi. Benzine 95 kuruşluk, motorine ise 2 TL 28 kuruşluk zamlar gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı. Petrol fiyatları ise yükselmeye devam ediyor, an itibarıyla brent petrol 108 dolardan işlem görüyor.

28 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,74 TL
Motorin71,64 TL
LPG34,99 TL

28 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,60 TL
Motorin71,50 TL
LPG34,39 TL

28 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,71 TL
Motorin72,76 TL
LPG34,87 TL

28 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,99 TL
Motorin73,03 TL
LPG34,79 TL

28 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,27 TL

Gram altın satış: 6.764,13 TL

28 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,97 TL

Gram gümüş satış: 108,04 TL

28 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0272 TL

Dolar satış: 45,0471 TL

Euro alış: 52,7707 TL

Euro satış: 52,8362 TL

Sterlin alış: 60,9533 TL

Sterlin satış: 61,0285 TL

28 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

28 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

