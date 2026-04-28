Kriptoya çifte darbe: Fırtınaya yakalandı
Kripto piyasalarının ABD-İran arasında barış müzakerelerinin bitmesine ve ABD başkanı Trump'a yapılan saldırı girişimi sonrası yanıtı yıkıcı oldu. Yaşananların Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararının hemen öncesine gelmesiyle büyük düşüşler yaşandı. BTC son 24 saatte yüzde 1,28 değer kaybederek tutunduğu 78 bin dolar sınırından 76 bin 866,74 dolara geriledi.
28 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $76.866,74 (%-1,28)
- Ethereum (ETH): $2.284,78 (%-1,86)
- Toplam piyasa değeri: 1,53 trilyon $
- 24s toplam hacim: $32,46B milyar $
- Saat: 09:23
28 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$76.866,74
|%-1,28
|$76.481,34
|$78.270,43
|32,46 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.284,78
|%-1,86
|$2.267,41
|$2.329,43
|14,46 milyar $
28 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SIREN
|6,975$
|+%16,87
|LUNC
|6,816$
|+%14,92
|PENGU
|1,036$
|+%6,55
|XTZ
|$3,867.00
|+%6,41
|PI
|$1,861.00
|+%4,27
28 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|M
|3,58 $
|-%14,69
|ZRO
|1,42 $
|-%6,21
|NIGHT
|$3,404.00
|-%5,26
|ZEC
|338,43 $
|-%4,11
|INJ
|3,64 $
|-%4,08
28 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.763,27 TL
Gram altın satış: 6.764,13 TL
Barış kapısı kapandı: Altın sarsıldı
28 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,97 TL
Gram gümüş satış: 108,04 TL
Gümüş kayıplarını sürdürüyor: Sınırı tutamadı
28 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0272 TL
Dolar satış: 45,0471 TL
Euro alış: 52,7707 TL
Euro satış: 52,8362 TL
Sterlin alış: 60,9533 TL
Sterlin satış: 61,0285 TL
Döviz kurları bu hafta merkez bankalarına bakıyor
28 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Petrol yükseliyor, pompalar yanıyor: Gece yarısı zammı tabelaya yansıdı