Kriptoya çifte darbe: Fırtınaya yakalandı

Kripto piyasalarının ABD-İran arasında barış müzakerelerinin bitmesine ve ABD başkanı Trump'a yapılan saldırı girişimi sonrası yanıtı yıkıcı oldu. Yaşananların Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararının hemen öncesine gelmesiyle büyük düşüşler yaşandı. BTC son 24 saatte yüzde 1,28 değer kaybederek tutunduğu 78 bin dolar sınırından 76 bin 866,74 dolara geriledi.