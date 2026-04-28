Kriptoya çifte darbe: Fırtınaya yakalandı

Kripto piyasalarının ABD-İran arasında barış müzakerelerinin bitmesine ve ABD başkanı Trump'a yapılan saldırı girişimi sonrası yanıtı yıkıcı oldu. Yaşananların Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararının hemen öncesine gelmesiyle büyük düşüşler yaşandı. BTC son 24 saatte yüzde 1,28 değer kaybederek tutunduğu 78 bin dolar sınırından 76 bin 866,74 dolara geriledi.

28 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Ethereum (ETH): $2.284,78 (%-1,86)
  • Toplam piyasa değeri: 1,53 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $32,46B milyar $
  • Saat: 09:23

28 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$76.866,74%-1,28$76.481,34$78.270,4332,46 milyar $
Ethereum (ETH)$2.284,78%-1,86$2.267,41$2.329,4314,46 milyar $

28 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
SIREN6,975$+%16,87
LUNC6,816$+%14,92
PENGU1,036$+%6,55
XTZ$3,867.00+%6,41
PI$1,861.00+%4,27

28 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
M3,58 $-%14,69
ZRO1,42 $-%6,21
NIGHT$3,404.00-%5,26
ZEC338,43 $-%4,11
INJ3,64 $-%4,08
28 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,27 TL

Gram altın satış: 6.764,13 TL

Barış kapısı kapandı: Altın sarsıldı

28 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,97 TL

Gram gümüş satış: 108,04 TL

Gümüş kayıplarını sürdürüyor: Sınırı tutamadı

28 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0272 TL

Dolar satış: 45,0471 TL

Euro alış: 52,7707 TL

Euro satış: 52,8362 TL

Sterlin alış: 60,9533 TL

Sterlin satış: 61,0285 TL

Döviz kurları bu hafta merkez bankalarına bakıyor

28 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Petrol yükseliyor, pompalar yanıyor: Gece yarısı zammı tabelaya yansıdı

28 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Bist100 dün rekor kırdı, bugün direnebilecek mi?

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

