Barış kapısı kapandı: Altın sarsıldı

Yayınlanma:
ABD başkanı Trump'ın, İran'ın üç aşamalı müzakere teklifini reddetmesi barış umutlarını tekrar söndürdü. Savaşın devam edeceği düşüncesi altın fiyatlarını tekrar düşürdü. Piyasaların bir sonraki adımını iki gün toplantı osnrası yarın açıklanacak Fed faiz kararı belirleyecek.

28 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.764,13 TL
  • Ons altın (satış): 4.668,74 $

28 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.763,27 TL6.764,13 TL-%0,246:57
Ons altın
$		4.668,11 $4.668,74 $-%0,297:11
Çeyrek altın TL10.972,00 TL11.090,00 TL-%0,156:57
Yarım altın
TL		21.924,00 TL22.179,00 TL-%0,156:57
Tam altın
TL		43.243,42 TL44.103,28 TL-%0,4117:00
Cumhuriyet altını TL43.715,00 TL44.224,00 TL-%0,156:57
Külçe altın ($/kg)150.000,00 $150.100,00 $-%0,5617:01

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem27 Nisan 202628 Nisan 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.765,88 TL6.764,13 TL-1,75 TL
Ons altın
(satış)		4.674,70 $4.668,74 $-5,96 $

28 NİSAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,27 TL

Gram altın satış: 6.764,13 TL

28 NİSAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.972,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.090,00 TL

28 NİSAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.924,00 TL

Yarım altın satış: 22.179,00 TL

28 NİSAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 43.243,42 TL

Tam altın satış: 44.103,28 TL

28 NİSAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 43.715,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 44.224,00 TL

28 NİSAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.668,11 $

Ons altın satış: 4.668,74 $

28 NİSAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 150.000,00 $

Külçe altın satış: 150.100,00 $

28 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,01 TL

Gram gümüş satış: 108,10 TL

28 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0200 TL

Dolar satış: 45,0505 TL

Euro alış: 52,7556 TL

Euro satış: 52,8319 TL

Sterlin alış: 60,9399 TL

Sterlin satış: 61,0181 TL

28 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

