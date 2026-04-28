Kapı aralandı gözler AYM'de: Emekliye 22 bin lira zam!

İktidarın 2023 genel seçimleri öncesinde çalışan memurlara verdiği seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılmaması üzerine başlatılan hukuk mücadelesinde kritik bir eşiğe gelindi. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açılan davada, mahkeme başkanının "eşitlik ilkesi" vurgusuyla yazdığı karşı oy gerekçesi, milyonlarca emekli için umut ışığı oldu.

Dosyanın nihai karar için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmasıyla birlikte, emekli maaşlarına katsayı hesabı üzerinden 22 bin 157 liralık ek artışın yolu aralandı.

KAPI ARALANDI GÖZLER AYM'DE

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdare Dava Dairesi, Çilesiz’in açtığı seyyanen zam davasını 2’ye karşı 1 oyla reddetti. Ancak karara şerh koyan Mahkeme Başkanı Füsun Erkin, kaleme aldığı 4 sayfalık karşı oy yazısında, zammın emekliye verilmemesinin Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki "eşitlik" ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu belirtti.

Erkin, konunun çözümü için AYM’nin somut norm denetimi yapması gerektiğini vurguladı.

Davacının avukatı Ali Erdem Gündoğan ise ret oyu veren iki üyenin somut bir gerekçe sunamadığını, bu durumun "adil yargılanma hakkını" ihlal ettiğini savunarak AYM’ye bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Seyfettin Çilesiz de mahkeme başkanının bu desteğinin ardından konunun "öncelikle ve ivedilikle" görüşülmesi için AYM’ye yeni bir başvuruda bulundu.

EMEKLİYE 22 BİN LİRA ZAM!

Dava süreci olumlu sonuçlanırsa, 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen tutar, güncel memur maaş katsayısı üzerinden yaklaşık 22 bin lira olarak emeklilere de yansıtılacak.

Emeklilik labirente döndü, Özgür Erdursun çıkışı gösterdi

Bu hesaplamaya göre, yaklaşık 2 milyon 558 bin memur emeklisinin aylığına zorunlu olarak 22 bin 157 lira ilave edilecek ve bu rakam her 6 ayda bir memur zamlarıyla birlikte artmaya devam edecek.

Dava doğrudan memur emeklilerini kapsasa da Avukat Gündoğan, AYM’den çıkacak bir "aykırılık" kararının "eşitlik ilkesi" gereği 14 milyon 485 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de emsal teşkil edeceğini ifade etti. Milyonlarca emeklinin gelir seviyesini kökten değiştirebilecek bu karar için şimdi en yüksek yargı merciinin vereceği karar bekleniyor.