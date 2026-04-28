Döviz kurları bu hafta merkez bankalarına bakıyor

Yayınlanma:
ABD ve İran arasındaki müzakere anlaşmazlığı, döviz kurlarını da etkiledi. Savaşın devam etmesi enflasyonun yükselmesi anlamına gelse de, iki gün süren Fed toplantısından sonra yarın açıklanacak faiz oranlarının sabit kalması bekleniyor. Bu hafta enflasyon ve piyasaların kaderini merkez bankalarının faiz oranları belirleyecek.

28 NİSAN 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,0471 TL
  • Euro (satış): 52,8362 TL
  • Sterlin (satış): 61,0285 TL

28 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		45,027245,0471%0,037:38
Euro
(EUR)		52,770752,8362%0,037:38
Sterlin
(GBP)		60,953361,0285%0,157:38

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem27 Nisan 202628 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)45,0223 TL45,0471 TL+0,0248 TL
Euro (EUR) (satış)52,8666 TL52,8362 TL-0,0304 TL
Sterlin (GBP) (satış)61,0812 TL61,0285 TL-0,0527 TL

28 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,0272 TL

Dolar (USD) satış: 45,0471 TL

28 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,7707 TL

Euro (EUR) satış: 52,8362 TL

28 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 60,9533 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,0285 TL

28 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.763,27 TL

Gram altın satış: 6.764,13 TL

28 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,97 TL

Gram gümüş satış: 108,04 TL

28 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

28 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

28 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

