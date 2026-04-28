Bist100 dün rekor kırdı, bugün direnebilecek mi?
Haftanın ilk işlem gününde rekor 14 bin 609,69 puana eriştikten sonra kapanışı 14 bin 594,01 puandan yapan Bist100 endeksi, güne hafif yükselişle başladı. Yüzde 0,09 oranında yükselen endeks, açılışı 14,51 puan kazanarak 14 bin 608,52 puandan yaptı, önceki günün en yüksek seviyesinin altında kaldı. Küresel gerilimin artmasıyla bugün borsada temkinli dalgalanmalar bekleniyor.
28 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.608,52
|Değişim
|%0,099 (+14,51)
|Önceki kapanış
|14.594,01
|İşlem hacmi
|124.981.815 TL
|Saat
|9:56
28 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|OZATD
|308,75
|+9,97
|ESCOM
|5,25
|+8,92
|FMIZP
|310,00
|+6,80
|EUREN
|6,30
|+5,53
|TRILC
|3,40
|+4,94
28 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ALKLC
|326,25
|-9,94
|TMPOL
|542,00
|-8,75
|ARMGD
|119,20
|-8,45
|ANELE
|51,05
|-5,46
|SODSN
|10,31
|-4,18
28 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ASTOR
|249,70
|152.546.474,30
|ASELS
|420,75
|141.614.352,00
|SASA
|3,31
|132.992.033,22
|DSTKF
|2.752,50
|77.469.112,50
|TUPRS
|276,50
|73.665.959,50
28 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.763,27 TL
Gram altın satış: 6.764,13 TL
Barış kapısı kapandı: Altın sarsıldı
28 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,97 TL
Gram gümüş satış: 108,04 TL
Gümüş kayıplarını sürdürüyor: Sınırı tutamadı
28 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,0272 TL
Dolar satış: 45,0471 TL
Euro alış: 52,7707 TL
Euro satış: 52,8362 TL
Sterlin alış: 60,9533 TL
Sterlin satış: 61,0285 TL
Döviz kurları bu hafta merkez bankalarına bakıyor
28 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Petrol yükseliyor, pompalar yanıyor: Gece yarısı zammı tabelaya yansıdı