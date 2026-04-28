Bist100 dün rekor kırdı, bugün direnebilecek mi?

Haftanın ilk işlem gününde rekor 14 bin 609,69 puana eriştikten sonra kapanışı 14 bin 594,01 puandan yapan Bist100 endeksi, güne hafif yükselişle başladı. Yüzde 0,09 oranında yükselen endeks, açılışı 14,51 puan kazanarak 14 bin 608,52 puandan yaptı, önceki günün en yüksek seviyesinin altında kaldı. Küresel gerilimin artmasıyla bugün borsada temkinli dalgalanmalar bekleniyor.