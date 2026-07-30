2027'ye bırakanın vay haline! Kaçıran hayatı boyunca düşük emekli aylığı alacak

Emeklilik planlaması yapan çalışanlar için maaş hesaplamasının arka planındaki detaylar yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Bağlanacak emekli aylığı tutarında sadece toplam prim gün sayısı veya hizmet süresi yeterli olmuyor; prime esas kazanç miktarı, aylık bağlama oranı, enflasyon istatistikleri ve başvurunun yapıldığı tarih (dilekçe tarihi) doğrudan belirleyici bir rol üstleniyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA ÜÇ FARKLI DÖNEM

Mevcut yasal mevzuata göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında tek bir formül kullanılmıyor. Çalışanların sigortalılık geçmişi üç ayrı döneme bölünerek değerlendirmeye alınıyor:

1999 öncesi dönem: Aylık bağlama oranlarının en üst seviyeden uygulandığı yıllar olarak hesaplamaya dahil ediliyor.

1999 ile 2008 yılları arası: Bu aralıkta farklı bir güncelleme katsayısı ve gelişme hızı formüle katılıyor.

Ekim 2008 sonrası dönem: Tamamen güncel sistem kurallarının ve yeni aylık bağlama oranlarının geçerli olduğu dönem olarak uygulanıyor.

Nihai emekli maaşı miktarı, bu üç farklı çalışma evresine ait hesaplamaların ayrı ayrı gerçekleştirilip birbiriyle toplanması neticesinde belirleniyor.

AYLIK MİKTARINA ETKİ EDEN DÖRT TEMEL KRİTER

Bağlanacak emekli maaşının yüksek olmasını sağlayan temel unsurlar şu şekilde sıralanıyor:

Prime Esas Kazanç (PEK): Çalışma hayatı boyunca kuruma bildirilen brüt maaş düzeyi.

Aylık Bağlama Oranı (ABO): Bireyin toplam prim gün sayısına göre şekillenen oran.

Güncelleme Katsayısı: Yıllık ekonomik büyüme hızına ve enflasyon oranlarına dayanılarak hesaplanan katsayı.

Ek Ödemeler: Çalışana verilen düzenli ek ödemelerin, primlerin ve ikramiyelerin prime esas kazanç tutarına eklenmesi.

Aynı anda birden fazla iş yerinde sigortalı olarak çalışılması durumunda; kişinin toplam prim gün sayısı değişmese dahi prime esas kazanç tutarının toplamı yükseleceği için bu durum bağlanacak emekli maaşına doğrudan olumlu yönde yansıyor.

2026 VE 2027 YILLARI ARASINDAKİ KRİTİK FARK

Sabah'ta yer alan haberdeki teknik değerlendirmelere göre, emeklilik dilekçesinin kuruma verildiği yıla bağlı olarak işleme alınan güncelleme katsayıları ciddi farklılıklar gösteriyor.

2026 Yılı Dilekçeleri: 2026 yılı içerisinde yapılacak başvurularda, 2025 yılının büyüme ve enflasyon verileri baz alınarak oluşturulan güncelleme katsayısının 1,3197 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2027 Yılı Dilekçeleri: Başvurunun bir sonraki yıla bırakılması halinde, ilerleyen dönemin ekonomik beklentileri doğrultusunda tahmini güncelleme katsayısının 1,2714 seviyelerinde kalacağı öngörülüyor.

Bu veriler ışığında, 2026 yılı bitmeden emeklilik başvurusunda bulunmanın, katsayıdan doğan fark sebebiyle bağlanacak aylık tutarına doğrudan avantaj sağlayacağı belirtiliyor.