80 dolara 1 gün yetti: Gümüş geri çekildi
Dün sabah 80 dolar sınırını aşan ons gümüş fiyatlarında hafif bir gerileme yaşandı. 80 dolar eşiğini gördükten sonra gerilemeye başlayan fiyatlar, sabahın erken saatlerinde 77,84 dolara kadar geriledikten sonra an itibarıyla 79,06 dolardan işlem görüyor. Yine dün sabah 116 TL'yi geçen gram gümüş, bu sabah 113,86 TL'den işlem görüyor.
17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 113,86 TL
- Ons gümüş (satış): 79,06 $
17 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|113,77 TL
|113,86 TL
|%0,87
|7:03
|Ons
gümüş
|79,00 $
|79,06 $
|%0,82
|7:18
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|16 Nisan 2026
|17 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|113,70 TL
|113,86 TL
|+0,16 TL
|Ons gümüş (satış)
|78,96 $
|79,06 $
|+0,10 $
17 NİSAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,77 TL
Gram gümüş satış: 113,86 TL
17 NİSAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 79,00 $
Ons gümüş satış: 79,06 $
17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,82 TL
Gram altın satış: 6.916,66 TL
17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8429 TL
Dolar satış: 44,8583 TL
Euro alış: 52,8347 TL
Euro satış: 52,9378 TL
Sterlin alış: 60,6294 TL
Sterlin satış: 60,7825 TL
17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
