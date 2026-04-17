80 dolara 1 gün yetti: Gümüş geri çekildi

Yayınlanma:
Dün sabah 80 dolar sınırını aşan ons gümüş fiyatlarında hafif bir gerileme yaşandı. 80 dolar eşiğini gördükten sonra gerilemeye başlayan fiyatlar, sabahın erken saatlerinde 77,84 dolara kadar geriledikten sonra an itibarıyla 79,06 dolardan işlem görüyor. Yine dün sabah 116 TL'yi geçen gram gümüş, bu sabah 113,86 TL'den işlem görüyor.

17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 113,86 TL
  • Ons gümüş (satış): 79,06 $

17 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram
gümüş		113,77 TL113,86 TL%0,877:03
Ons
gümüş		79,00 $79,06 $%0,827:18

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem16 Nisan 202617 Nisan 2026Fark
Gram gümüş (satış)113,70 TL113,86 TL+0,16 TL
Ons gümüş (satış)78,96 $79,06 $+0,10 $

17 NİSAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,77 TL

Gram gümüş satış: 113,86 TL

17 NİSAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 79,00 $

Ons gümüş satış: 79,06 $

17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,82 TL

Gram altın satış: 6.916,66 TL

17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8429 TL

Dolar satış: 44,8583 TL

Euro alış: 52,8347 TL

Euro satış: 52,9378 TL

Sterlin alış: 60,6294 TL

Sterlin satış: 60,7825 TL

17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

17 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

17 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri

17 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

17 Nisan 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

