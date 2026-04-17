BTC ve ETH duruldu: Piyasa bir sonraki adımını arıyor

Kripto piyasasında durgunluk başladı. Bu hafta yaşanan sert dalgalardan sonra Bitcoin ve Ethereum son 24 saatte duraksamaya başladı. BTC son 24 saatte yüzde 0,13 değer kazanarak 74 bin 972,06 dolardan işlem görüyor. ETH ise yüzde 0,64 değer kaybıyla 2 bin 336,42 dolarda seyrediyor.

17 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $74.972,06 (%+0,13)
  • Ethereum (ETH): $2.336,42 (%-0,64)
  • Toplam piyasa değeri: 2,55 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 38,82 milyar $
  • Saat: 10:31

17 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$74.972,06%+0,13$73.346,26$75.506,5738,82 milyar $
Ethereum
(ETH)		$2.336,42%-0,64$2.285,71$2.363,6320,32 milyar $

17 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
SIREN1,97 $+%134,46
M3,76 $+%32,97
RAVE18,47 $+%27,52
TIA4,007$+%13,82
JST$6,662.00+%11,88

17 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
MON3,333$-%8,45
CHZ4,065$-%4,07
HYPE43,59 $-%3,86
DASH36,99 $-%3,30
ZEC334,26 $-%2,71

17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,82 TL

Gram altın satış: 6.916,66 TL

17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,77 TL

Gram gümüş satış: 113,86 TL

17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8434 TL

Dolar satış: 44,8611 TL

Euro alış: 52,8366 TL

Euro satış: 52,9291 TL

Sterlin alış: 60,6236 TL

Sterlin satış: 60,7784 TL

17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

17 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

