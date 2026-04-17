BTC ve ETH duruldu: Piyasa bir sonraki adımını arıyor
Kripto piyasasında durgunluk başladı. Bu hafta yaşanan sert dalgalardan sonra Bitcoin ve Ethereum son 24 saatte duraksamaya başladı. BTC son 24 saatte yüzde 0,13 değer kazanarak 74 bin 972,06 dolardan işlem görüyor. ETH ise yüzde 0,64 değer kaybıyla 2 bin 336,42 dolarda seyrediyor.
17 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $74.972,06 (%+0,13)
- Ethereum (ETH): $2.336,42 (%-0,64)
- Toplam piyasa değeri: 2,55 trilyon $
- 24s toplam hacim: 38,82 milyar $
- Saat: 10:31
17 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$74.972,06
|%+0,13
|$73.346,26
|$75.506,57
|38,82 milyar $
|Ethereum
(ETH)
|$2.336,42
|%-0,64
|$2.285,71
|$2.363,63
|20,32 milyar $
17 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SIREN
|1,97 $
|+%134,46
|M
|3,76 $
|+%32,97
|RAVE
|18,47 $
|+%27,52
|TIA
|4,007$
|+%13,82
|JST
|$6,662.00
|+%11,88
17 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|MON
|3,333$
|-%8,45
|CHZ
|4,065$
|-%4,07
|HYPE
|43,59 $
|-%3,86
|DASH
|36,99 $
|-%3,30
|ZEC
|334,26 $
|-%2,71
17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,82 TL
Gram altın satış: 6.916,66 TL
17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,77 TL
Gram gümüş satış: 113,86 TL
17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8434 TL
Dolar satış: 44,8611 TL
Euro alış: 52,8366 TL
Euro satış: 52,9291 TL
Sterlin alış: 60,6236 TL
Sterlin satış: 60,7784 TL
17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
