Akaryakıt tabelası bu hafta ilk kez sabit kaldı

Yayınlanma:
Bu hafta ard arda indirim-zam döngüsüne giren akaryakıt fiyatları soluklandı. 13 Nisan'dan beri sırasıyla gelen indirim, zam, ve tekrar indirimden sonra bugün motorin ve benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz günlerde 96 dolara kadar gerileyen brent petrol 99-100 dolar civarında seyrediyor. ABD petrolü WTI petrol ise son üç haftanın dibini gördü, 89,90 dolara geriledi.

17 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,70 TL
Motorin71,59 TL
LPG34,99 TL

17 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin62,56 TL
Motorin71,45 TL
LPG34,39 TL

17 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,67 TL
Motorin72,71 TL
LPG34,87 TL

17 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin63,94 TL
Motorin72,99 TL
LPG34,79 TL

17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,82 TL

Gram altın satış: 6.916,66 TL

17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,77 TL

Gram gümüş satış: 113,86 TL

17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8434 TL

Dolar satış: 44,8611 TL

Euro alış: 52,8366 TL

Euro satış: 52,9291 TL

Sterlin alış: 60,6236 TL

Sterlin satış: 60,7784 TL

17 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

17 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

