Akaryakıt tabelası bu hafta ilk kez sabit kaldı
Bu hafta ard arda indirim-zam döngüsüne giren akaryakıt fiyatları soluklandı. 13 Nisan'dan beri sırasıyla gelen indirim, zam, ve tekrar indirimden sonra bugün motorin ve benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz günlerde 96 dolara kadar gerileyen brent petrol 99-100 dolar civarında seyrediyor. ABD petrolü WTI petrol ise son üç haftanın dibini gördü, 89,90 dolara geriledi.
17 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,70 TL
|Motorin
|71,59 TL
|LPG
|34,99 TL
17 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,56 TL
|Motorin
|71,45 TL
|LPG
|34,39 TL
17 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,67 TL
|Motorin
|72,71 TL
|LPG
|34,87 TL
17 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,94 TL
|Motorin
|72,99 TL
|LPG
|34,79 TL
17 NİSAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 62,70 TL
İstanbul Anadolu: 62,56 TL
Ankara: 63,67 TL
İzmir: 63,94 TL
17 NİSAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 71,59 TL
İstanbul Anadolu: 71,45 TL
Ankara: 72,71 TL
İzmir: 72,99 TL
17 NİSAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 34,99 TL
İstanbul Anadolu: 34,39 TL
Ankara: 34,87 TL
İzmir: 34,79 TL
17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,82 TL
Gram altın satış: 6.916,66 TL
17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,77 TL
Gram gümüş satış: 113,86 TL
17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8434 TL
Dolar satış: 44,8611 TL
Euro alış: 52,8366 TL
Euro satış: 52,9291 TL
Sterlin alış: 60,6236 TL
Sterlin satış: 60,7784 TL
17 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
17 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
