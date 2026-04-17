Akaryakıt tabelası bu hafta ilk kez sabit kaldı

Bu hafta ard arda indirim-zam döngüsüne giren akaryakıt fiyatları soluklandı. 13 Nisan'dan beri sırasıyla gelen indirim, zam, ve tekrar indirimden sonra bugün motorin ve benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz günlerde 96 dolara kadar gerileyen brent petrol 99-100 dolar civarında seyrediyor. ABD petrolü WTI petrol ise son üç haftanın dibini gördü, 89,90 dolara geriledi.