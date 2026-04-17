Dünkü düşüşün ardından borsa bugün ne yapacak?

Yayınlanma:
Dünkü seansına yükselişle başlayan Bist 100, akşamı düşüşle kapattı. Dünkü açılışından sonra akşamı 148,2 puan geride kapatan endeks, bugüne hafif yükselişle başladı. Endeks yüzde 0,24 oranında 34,58 puan yükselerek açılışını 14 bin 235,63 puandan gerçekleştirdi. Açılış sonrası dünkü trendi takip edecek düşüşler yaşanması ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

17 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

17 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.235,63
Değişim%0,24 (+34,58)
Önceki kapanış14.201,05
İşlem hacmi63.738.051 TL
Saat9:56

17 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ANELE34,80+9,99
IZENR10,90+7,50
DGNMO8,61+6,69
TRILC18,70+6,37
MARKA56,95+5,27

17 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ARZUM2,98-7,45
DOGUB106,70-6,73
KERVN3,62-6,46
BRMEN8,01-5,76
NIBAS6,75-5,06

17 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
SASA3,0779.083.405,69
TERA375,0072.348.375,00
THYAO318,0065.037.360,00
KONTR11,8947.204.857,59
IZENR10,9043.699.538,80

17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,82 TL

Gram altın satış: 6.916,66 TL

17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,77 TL

Gram gümüş satış: 113,86 TL

17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8434 TL

Dolar satış: 44,8611 TL

Euro alış: 52,8366 TL

Euro satış: 52,9291 TL

Sterlin alış: 60,6236 TL

Sterlin satış: 60,7784 TL

17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

17 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

