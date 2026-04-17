Dünkü düşüşün ardından borsa bugün ne yapacak?
Dünkü seansına yükselişle başlayan Bist 100, akşamı düşüşle kapattı. Dünkü açılışından sonra akşamı 148,2 puan geride kapatan endeks, bugüne hafif yükselişle başladı. Endeks yüzde 0,24 oranında 34,58 puan yükselerek açılışını 14 bin 235,63 puandan gerçekleştirdi. Açılış sonrası dünkü trendi takip edecek düşüşler yaşanması ihtimaller arasında değerlendiriliyor.
17 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.235,63
|Değişim
|%0,24 (+34,58)
|Önceki kapanış
|14.201,05
|İşlem hacmi
|63.738.051 TL
|Saat
|9:56
17 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ANELE
|34,80
|+9,99
|IZENR
|10,90
|+7,50
|DGNMO
|8,61
|+6,69
|TRILC
|18,70
|+6,37
|MARKA
|56,95
|+5,27
17 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ARZUM
|2,98
|-7,45
|DOGUB
|106,70
|-6,73
|KERVN
|3,62
|-6,46
|BRMEN
|8,01
|-5,76
|NIBAS
|6,75
|-5,06
17 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SASA
|3,07
|79.083.405,69
|TERA
|375,00
|72.348.375,00
|THYAO
|318,00
|65.037.360,00
|KONTR
|11,89
|47.204.857,59
|IZENR
|10,90
|43.699.538,80
17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,82 TL
Gram altın satış: 6.916,66 TL
Yatırımcı savaşın bitmesini bekliyor: Altın bıçak sırtında
17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,77 TL
Gram gümüş satış: 113,86 TL
80 dolara 1 gün yetti: Gümüş geri çekildi
17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,8434 TL
Dolar satış: 44,8611 TL
Euro alış: 52,8366 TL
Euro satış: 52,9291 TL
Sterlin alış: 60,6236 TL
Sterlin satış: 60,7784 TL
Dövizde sessiz sabah: Piyasa İran'ın cevabını bekliyor
17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
Akaryakıt tabelası bu hafta ilk kez sabit kaldı
17 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
