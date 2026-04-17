Dövizde sessiz sabah: Piyasa İran'ın cevabını bekliyor
Döviz fiyatları sıkışmış durumda. Trump'ın "İran şartları" kabul etti iddiası altına olan talebi artırsa da, döviz kurlarında büyük bir oynama yaşanmadı. Dolar fiyatları 45 TL'ye yaklaşmaya devam ediyor, bu sabah 44,8611 TL'den işlem görüyor. Dün sabah 53 TL'yi geçerek rekor kıran euro ise 52,9291 TL'den satılıyor. Dün 61 TL'ye yaklaşan sterlinin bugünkü satış fiyatı ise 60,7784 TL.
17 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET
17 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|44,8434
|44,8611
|%0,24
|7:36
|Euro
(EUR)
|52,8366
|52,9291
|%0,12
|7:36
|Sterlin
(GBP)
|60,6236
|60,7784
|%0,18
|7:36
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|16 Nisan 2026
|17 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,7634 TL
|44,8611 TL
|+0,0977 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,8288 TL
|52,9291 TL
|+0,1003 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,6590 TL
|60,7784 TL
|+0,1194 TL
17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.915,82 TL
Gram altın satış: 6.916,66 TL
17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,77 TL
Gram gümüş satış: 113,86 TL
17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
