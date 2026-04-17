Dövizde sessiz sabah: Piyasa İran'ın cevabını bekliyor

Yayınlanma:
Döviz fiyatları sıkışmış durumda. Trump'ın "İran şartları" kabul etti iddiası altına olan talebi artırsa da, döviz kurlarında büyük bir oynama yaşanmadı. Dolar fiyatları 45 TL'ye yaklaşmaya devam ediyor, bu sabah 44,8611 TL'den işlem görüyor. Dün sabah 53 TL'yi geçerek rekor kıran euro ise 52,9291 TL'den satılıyor. Dün 61 TL'ye yaklaşan sterlinin bugünkü satış fiyatı ise 60,7784 TL.

17 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 44,8611 TL
  • Euro (satış): 52,9291 TL
  • Sterlin (satış): 60,7784 TL

17 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		44,843444,8611%0,247:36
Euro
(EUR)		52,836652,9291%0,127:36
Sterlin
(GBP)		60,623660,7784%0,187:36

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem16 Nisan 202617 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)44,7634 TL44,8611 TL+0,0977 TL
Euro (EUR) (satış)52,8288 TL52,9291 TL+0,1003 TL
Sterlin (GBP) (satış)60,6590 TL60,7784 TL+0,1194 TL

17 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 44,8434 TL

Dolar (USD) satış: 44,8611 TL

17 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,8366 TL

Euro (EUR) satış: 52,9291 TL

17 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 60,6236 TL

Sterlin (GBP) satış: 60,7784 TL

17 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.915,82 TL

Gram altın satış: 6.916,66 TL

17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,77 TL

Gram gümüş satış: 113,86 TL

17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

17 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları

17 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

17 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri

17 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

17 Nisan 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

