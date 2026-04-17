Dövizde sessiz sabah: Piyasa İran'ın cevabını bekliyor

Döviz fiyatları sıkışmış durumda. Trump'ın "İran şartları" kabul etti iddiası altına olan talebi artırsa da, döviz kurlarında büyük bir oynama yaşanmadı. Dolar fiyatları 45 TL'ye yaklaşmaya devam ediyor, bu sabah 44,8611 TL'den işlem görüyor. Dün sabah 53 TL'yi geçerek rekor kıran euro ise 52,9291 TL'den satılıyor. Dün 61 TL'ye yaklaşan sterlinin bugünkü satış fiyatı ise 60,7784 TL.