Yatırımcı savaşın bitmesini bekliyor: Altın bıçak sırtında

Sabahın erken saatlerinde ons altın fiyatı 4 bin 800 dolar eşiğini test ettikten sonra tekrar düştü, tekrar yükseldi. ABD başkanı Trump'ın "İran şartları kabul etti" iddiasına piyasalar kısa sürede olumlu cevap verdi. Yatırımcılar savaşın bitmesini her şeyden çok istiyor. 17 Nisan sabahı gram altın 6 bni 916,66 TL, ons altın ise 4 bin 794,60 dolardan işlem görüyor.

17 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.916,66 TL
  • Ons altın (satış): 4.794,60 $

17 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.915,82 TL6.916,66 TL%0,356:53
Ons altın
$		4.794,02 $4.794,60 $%0,107:08
Çeyrek altın TL11.256,00 TL11.421,00 TL%0,366:53
Yarım altın
TL		22.511,00 TL22.912,00 TL%0,376:53
Tam altın
TL		44.212,10 TL45.080,47 TL-%0,3017:11
Cumhuriyet altını TL44.919,00 TL45.547,00 TL%0,376:53
Külçe altın ($/kg)153.423,00 $153.441,00 $%0,146:53

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem16 Nisan 202617 Nisan 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.917,18 TL6.916,66 TL-0,52 TL
Ons altın
(satış)		4.806,79 $4.794,60 $-12,19 $

17 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,86 TL

Gram gümüş satış: 113,96 TL

17 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,8429 TL

Dolar satış: 44,8583 TL

Euro alış: 52,8347 TL

Euro satış: 52,9378 TL

Sterlin alış: 60,6294 TL

Sterlin satış: 60,7825 TL

17 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62,70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,59 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Uzman açıkladı: Altını ABD belirleyecek
Papara'nın yeni sahibi oldu: Tek başına aldı
Firmalar hazırlığa geçti: Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor!
