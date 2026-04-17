Yatırımcı savaşın bitmesini bekliyor: Altın bıçak sırtında

Sabahın erken saatlerinde ons altın fiyatı 4 bin 800 dolar eşiğini test ettikten sonra tekrar düştü, tekrar yükseldi. ABD başkanı Trump'ın "İran şartları kabul etti" iddiasına piyasalar kısa sürede olumlu cevap verdi. Yatırımcılar savaşın bitmesini her şeyden çok istiyor. 17 Nisan sabahı gram altın 6 bni 916,66 TL, ons altın ise 4 bin 794,60 dolardan işlem görüyor.