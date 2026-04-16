ABD-İran barış umudu kripto piyasasını hareketlendirdi

Yayınlanma:
ABD-İran barış görüşmeleri umuduyla BTC bu hafta yüzde 5.62, ETH ise yüzde 8.01 yükseldi. Piyasa hafif nefes alıyor ama Bitcoin'in 75 bin dolardaki direnç hala kalıcı olarak kırılamadı.

16 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $75,015.79 (%+1.44)
  • Ethereum (ETH): $2,355.21 (%+1.57)
  • Toplam piyasa değeri: 2,54 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $38.49B milyar $
  • Saat: 9:33

16 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$75,016%+1.44$73,549.20$75,409.2738.49 milyar $
Ethereum (ETH)$2,355%+1.57$2,310.71$2,385.0017.02 milyar $

16 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
EDGE1,19 $+%17,12
CHZ$4,293.00+%16,79
SIREN$8,456.00+%15,87
PEPE0,0₅3919 $+%9,59
ETHFI4,640$+%9,56

16 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
JST6,016$-%24,01
RAVE14,47 $-%12,25
DEXE11,52 $-%4,50
CC1,484$-%2,96
ZEC342,46 $-%2,63

16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.942,79 TL

Gram altın satış: 6.943,65 TL

Barış umudu yeşerdi: Altın iki eşiği birden hedefliyorBarış umudu yeşerdi: Altın iki eşiği birden hedefliyor

16 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 115,65 TL

Gram gümüş satış: 115,76 TL

Barış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılarBarış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılar

16 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,7503 TL

Dolar satış: 44,7690 TL

Euro alış: 52,8868 TL

Euro satış: 53,0614 TL

Sterlin alış: 60,8592 TL

Sterlin satış: 60,9456 TL

Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazelediDolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi

16 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

Motorin indirimi zamanı geriye döndürdüMotorin indirimi zamanı geriye döndürdü

16 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Bist 100'de yeni rekor kırıldıBist 100'de yeni rekor kırıldı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ekonomi
Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var
Rapor yayımlandı: Gümüşe hücum var
Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi
Burgan Bank'ta üst düzey atama: Elçin Kitapçı getirildi
Mobil giriş sorunu sonrası Akbank'tan açıklama geldi
Mobil giriş sorunu sonrası Akbank'tan açıklama geldi