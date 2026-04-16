ABD-İran barış umudu kripto piyasasını hareketlendirdi
Yayınlanma:
ABD-İran barış görüşmeleri umuduyla BTC bu hafta yüzde 5.62, ETH ise yüzde 8.01 yükseldi. Piyasa hafif nefes alıyor ama Bitcoin'in 75 bin dolardaki direnç hala kalıcı olarak kırılamadı.
16 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $75,015.79 (%+1.44)
- Ethereum (ETH): $2,355.21 (%+1.57)
- Toplam piyasa değeri: 2,54 trilyon $
- 24s toplam hacim: $38.49B milyar $
- Saat: 9:33
16 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM CANLI FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$75,016
|%+1.44
|$73,549.20
|$75,409.27
|38.49 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,355
|%+1.57
|$2,310.71
|$2,385.00
|17.02 milyar $
16 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|EDGE
|1,19 $
|+%17,12
|CHZ
|$4,293.00
|+%16,79
|SIREN
|$8,456.00
|+%15,87
|PEPE
|0,0₅3919 $
|+%9,59
|ETHFI
|4,640$
|+%9,56
16 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|JST
|6,016$
|-%24,01
|RAVE
|14,47 $
|-%12,25
|DEXE
|11,52 $
|-%4,50
|CC
|1,484$
|-%2,96
|ZEC
|342,46 $
|-%2,63
16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.942,79 TL
Gram altın satış: 6.943,65 TL
16 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,65 TL
Gram gümüş satış: 115,76 TL
16 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7503 TL
Dolar satış: 44,7690 TL
Euro alış: 52,8868 TL
Euro satış: 53,0614 TL
Sterlin alış: 60,8592 TL
Sterlin satış: 60,9456 TL
16 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
