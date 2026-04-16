Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi
Yayınlanma:
Dolar endeksi, 97,83 puanla savaş başladığından beri en düşük seviyeyi gördü. Düşüşüne rağmen dolar 44,7690 TL'lik rekor fiyattan işlem görüyor. Euro'daki hareketlilik ise 53 TL sınırınını geride bıraktırdı, bu sabah 53,0614 TL'den işlem görüyor. Sterlin de yeni rekor fiyatıyla 61 TL'ye dayandı, 60,9456 TL'den işlem görmekte.
16 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET
16 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|44,7503
|44,7690
|%0,05
|7:29
|Euro (EUR)
|52,8868
|53,0614
|%0,44
|7:29
|Sterlin (GBP)
|60,8592
|60,9456
|%0,36
|7:29
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|15 Nisan 2026
|16 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,7477 TL
|44,7690 TL
|+0,0213 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,8393 TL
|53,0614 TL
|+0,2221 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,7570 TL
|60,9456 TL
|+0,1886 TL
16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.942,79 TL
Gram altın satış: 6.943,65 TL
16 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,65 TL
Gram gümüş satış: 115,76 TL
16 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
