Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi

Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi
Yayınlanma:
Dolar endeksi, 97,83 puanla savaş başladığından beri en düşük seviyeyi gördü. Düşüşüne rağmen dolar 44,7690 TL'lik rekor fiyattan işlem görüyor. Euro'daki hareketlilik ise 53 TL sınırınını geride bıraktırdı, bu sabah 53,0614 TL'den işlem görüyor. Sterlin de yeni rekor fiyatıyla 61 TL'ye dayandı, 60,9456 TL'den işlem görmekte.

16 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 44,7690 TL
  • Euro (satış): 53,0614 TL
  • Sterlin (satış): 60,9456 TL

16 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)44,750344,7690%0,057:29
Euro (EUR)52,886853,0614%0,447:29
Sterlin (GBP)60,859260,9456%0,367:29

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem15 Nisan 202616 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)44,7477 TL44,7690 TL+0,0213 TL
Euro (EUR) (satış)52,8393 TL53,0614 TL+0,2221 TL
Sterlin (GBP) (satış)60,7570 TL60,9456 TL+0,1886 TL

16 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 44,7503 TL Dolar (USD) satış: 44,7690 TL

16 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,8868 TL Euro (EUR) satış: 53,0614 TL

16 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 60,8592 TL Sterlin (GBP) satış: 60,9456 TL

16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.942,79 TL

Gram altın satış: 6.943,65 TL

Barış umudu yeşerdi: Altın iki eşiği birden hedefliyor

16 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 115,65 TL

Gram gümüş satış: 115,76 TL

Barış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılar

16 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

16 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları

16 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

16 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri

16 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

16 Nisan 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekonomi
