Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi

Dolar endeksi, 97,83 puanla savaş başladığından beri en düşük seviyeyi gördü. Düşüşüne rağmen dolar 44,7690 TL'lik rekor fiyattan işlem görüyor. Euro'daki hareketlilik ise 53 TL sınırınını geride bıraktırdı, bu sabah 53,0614 TL'den işlem görüyor. Sterlin de yeni rekor fiyatıyla 61 TL'ye dayandı, 60,9456 TL'den işlem görmekte.