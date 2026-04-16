Motorin indirimi zamanı geriye döndürdü
Yayınlanma:
Beklenen indirim akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı. Gece yarısı itibarıyla motorine 4 TL civarında indirim yapıldı, fiyatlar 23 Mart öncesi rakamları gördü. ABD'nin İran'la ateşkes konuşmalarına devam edebileceği umudu ile petrol fiyatları düşüşe geçti. An itibarıyla brent petrol 96 dolardan, Amerikan petrolü WTI petrol ise 91 dolardan işlem görüyor.
16 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62.70 TL
|Motorin
|71.59 TL
|LPG
|34.99 TL
16 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Benzin
|62.56 TL
|Motorin
|71.45 TL
|LPG
|34.39 TL
16 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Benzin
|63.67 TL
|Motorin
|72.71 TL
|LPG
|34.87 TL
16 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Benzin
|63.94 TL
|Motorin
|72.99 TL
|LPG
|34.79 TL
16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.942,79 TL
Gram altın satış: 6.943,65 TL
16 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,65 TL
Gram gümüş satış: 115,76 TL
16 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7503 TL
Dolar satış: 44,7690 TL
Euro alış: 52,8868 TL
Euro satış: 53,0614 TL
Sterlin alış: 60,8592 TL
Sterlin satış: 60,9456 TL
16 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
16 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
