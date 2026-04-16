Bist 100'de yeni rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da Bist100 güne yüzde 0,68 yükselerek 96,87 puan artışla 14.349,25 bin puandan başladı. Endeks, 17 Şubat'taki 14 bin 339,30 puanlık rekorunu geride bıraktı.
16 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.349,25
|Değişim
|%0,68 (+96,87)
|Önceki kapanış
|14.252,38
|İşlem hacmi
|138.935.063 TL
|Saat
|9:55
16 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|SDTTR
|232,40
|+9,99
|GIPTA
|93,95
|+9,95
|DGNMO
|8,07
|+9,95
|ANELE
|31,64
|+9,94
|BORLS
|5,81
|+9,83
16 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|MEGAP
|2,27
|-9,92
|BURVA
|881,00
|-4,81
|ENPRA
|98,50
|-4,46
|NIBAS
|7,10
|-3,79
|ATSYH
|53,20
|-3,54
16 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SASA
|3,01
|210.236.926,55
|CWENE
|36,40
|142.246.322,40
|KONTR
|11,42
|128.758.387,30
|THYAO
|323,00
|99.132.576,00
|GIPTA
|93,95
|77.486.765,70
16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.942,79 TL
Gram altın satış: 6.943,65 TL
Barış umudu yeşerdi: Altın iki eşiği birden hedefliyor
16 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 115,65 TL
Gram gümüş satış: 115,76 TL
Barış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılar
16 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7503 TL
Dolar satış: 44,7690 TL
Euro alış: 52,8868 TL
Euro satış: 53,0614 TL
Sterlin alış: 60,8592 TL
Sterlin satış: 60,9456 TL
Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi
16 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
Motorin indirimi zamanı geriye döndürdü
16 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir