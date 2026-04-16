Bist 100'de yeni rekor kırıldı

Borsa İstanbul'da Bist100 güne yüzde 0,68 yükselerek 96,87 puan artışla 14.349,25 bin puandan başladı. Endeks, 17 Şubat'taki 14 bin 339,30 puanlık rekorunu geride bıraktı.

16 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100: 14.349,25
  • Değişim: %0,68 (+96,87)
  • Açılış: 14.349,25
  • İşlem hacmi: 138.935.063 TL
  • Saat: 09:55

16 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)14.349,25
Değişim%0,68 (+96,87)
Önceki kapanış14.252,38
İşlem hacmi138.935.063 TL
Saat9:55

16 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
SDTTR232,40+9,99
GIPTA93,95+9,95
DGNMO8,07+9,95
ANELE31,64+9,94
BORLS5,81+9,83

16 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
MEGAP2,27-9,92
BURVA881,00-4,81
ENPRA98,50-4,46
NIBAS7,10-3,79
ATSYH53,20-3,54

16 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
SASA3,01210.236.926,55
CWENE36,40142.246.322,40
KONTR11,42128.758.387,30
THYAO323,0099.132.576,00
GIPTA93,9577.486.765,70

16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.942,79 TL

Gram altın satış: 6.943,65 TL

16 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 115,65 TL

Gram gümüş satış: 115,76 TL

16 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,7503 TL

Dolar satış: 44,7690 TL

Euro alış: 52,8868 TL

Euro satış: 53,0614 TL

Sterlin alış: 60,8592 TL

Sterlin satış: 60,9456 TL

16 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

16 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

