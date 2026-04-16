Barış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılar

Gümüş fiyatları da ateşkesin bitme ihtimalinden olumlu etki gördü. Son bir ay içinde yıl başından beri dip fiyatı gören gümüşe canlılık geldi, eşikler sırayla aşıldı. Önce 75 dolar sınırını geçen ons gümüş, şimdi de 80 doları geride bıraktı. Bugün ons gümüş 80,44 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş de 115 TL sınırını geçerek 115,76 TL'den işlem görmekte.