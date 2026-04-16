Barış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılar
Gümüş fiyatları da ateşkesin bitme ihtimalinden olumlu etki gördü. Son bir ay içinde yıl başından beri dip fiyatı gören gümüşe canlılık geldi, eşikler sırayla aşıldı. Önce 75 dolar sınırını geçen ons gümüş, şimdi de 80 doları geride bıraktı. Bugün ons gümüş 80,44 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş de 115 TL sınırını geçerek 115,76 TL'den işlem görmekte.
16 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|115,65 TL
|115,76 TL
|%1,87
|6:50
|Ons
gümüş
|80,38 $
|80,44 $
|%1,89
|7:05
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|15 Nisan 2026
|16 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|114,99 TL
|115,76 TL
|+0,77 TL
|Ons gümüş (satış)
|79,80 $
|80,44 $
|+0,64 $
16 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.942,79 TL
Gram altın satış: 6.943,65 TL
16 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,7470 TL
Dolar satış: 44,7729 TL
Euro alış: 52,9413 TL
Euro satış: 53,0070 TL
Sterlin alış: 60,8572 TL
Sterlin satış: 60,9470 TL
16 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
16 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
16 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
