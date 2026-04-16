Barış umudu yeşerdi: Altın iki eşiği birden hedefliyor

Savaşın biteceğine dair umutlar tekrar yeşerirken, güvenli liman olan altın fiyatlarında artış başladı. Savaşın bitmesi, altın fiyatlarında eşik kabul edilen 4 bin 900 dolar sınırının aşılmasına neden olabilir. Sonrasında ise 5 bin dolar sınırının aşılması öngörülüyor. Gram altın ise 7 bin TL sınırına oldukça yaklaşmış durumda. Bugün gram altın 6 bin 943,65 TL, ons altın 4 bin 826,41 dolar.