12 bin ton pancar Adapazarı'ndan kamyon kamyon Niğde'ye taşınacak

Türkiye şeker sektöründe gerçekleşen önemli devir işleminin ardından bu kez Adapazarı bölgesindeki pancar üreticilerinin geleceği gündeme geldi.

Yıldız Holding, Adapazarı Şeker Fabrikası’ndaki yüzde 99,584’lük payını 50 milyon dolar bedelle Dişli ailesinin sahibi olduğu Bor Şeker'e sattı.

Bu satın almayla birlikte Bor Şeker’in Türkiye toplam şeker üretim kotasındaki payı yaklaşık yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseldi. Ancak şirketin şeker sektöründeki ağırlığını artıran bu hamlenin, Adapazarı Şeker’in pancar üretim havzasında büyük bir değişikliğe yol açacağı belirtiliyor.

120 BİN TON PANCAR EKİLDİ: PEKİ NEREDE İŞLENECEK?

Tarımdan Haber’in edindiği bilgilere göre Adapazarı Şeker Fabrikası’nın hinterlandında 2026 üretim sezonu için yaklaşık 120 bin ton pancar taahhüdü alınarak ekim gerçekleştirildi. Fabrikanın Bor Şeker’e devredilmesinin ardından üreticinin bu yıl yetiştirdiği pancarın ne olacağı da merak konusu olmuştu.

Edinilen bilgilere göre 2026 kampanyasında üreticiden alınacak yaklaşık 120 bin ton şeker pancarı Adapazarı'nda işlenmeyecek. Pancarın Niğde'ye taşınarak Bor Şeker Fabrikası'nda işlenmesi planlanıyor.

Böylece Adapazarı hinterlandında üretilen pancar yüzlerce kilometre uzaktaki Niğde'ye taşınmış olacak.

ADAPAZARI'NDA PANCARIN POLAR SORUNU DA ÖNEMLİ BİR ETKEN

Adapazarı Şeker Fabrikası'nın el değiştirmesinde bölgede pancar ekim alanlarının daralması ve polar oranının diğer bölgelere göre çok düşük olması önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Şeker pancarında polar değeri, pancarın içerdiği şeker oranını ve dolayısıyla fabrikada elde edilebilecek şeker miktarını doğrudan etkiliyor. Poların düşük olması, aynı miktarda şeker üretilebilmesi için daha fazla pancarın işlenmesini gerektiriyor.

Bu nedenle Adapazarı Şeker Fabrikası, hem bölgedeki pancarın polar değerinin düşük olması hem de kendi üretim hinterlandından yeterli miktarda pancar temin edememesi nedeniyle kotasını tamamlayabilmek için farklı üretim bölgelerinden pancar almak zorunda kalıyordu. Bu bağlamda fabrikanın Bor Şeker'e devrinin ardından ortaya çıkan yeni üretim planlamasını yalnızca satın alma işlemi üzerinden değerlendirmek yeterli görülmüyor.

Adapazarı pancar havzasının verim, polar ve fabrikanın ihtiyacını karşılayacak miktarda hammadde üretme kapasitesi de yeni dönemin şekillenmesinde belirleyici başlıklardan biri kabul ediliyor.

PEKİ ÇİFTÇİ EKMEK İSTERSE PANCARI 2027'DE KİME EKECEK?

Üretici açısından asıl belirsizlik ise gelecek üretim sezonunda başlayacak. 2027 üretim sezonundan itibaren Adapazarı Şeker Fabrikası adına bölgede şeker pancarı ekimi yapılmayacak. Bu durumda yıllardır Adapazarı Şeker'e pancar üreten çiftçilerin önüne kritik bir soru çıkıyor: Pancar üretmeye devam etmek isteyen çiftçi ürününü kime satacak?

Bölgedeki üreticiler açısından ihtimallerden biri Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) olarak öne çıkıyor. Türkşeker'in mevcut pancar ekim sahalarına yakın bölgelerdeki üreticilerin kamu şirketi adına üretim yapabilmesinin mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Ancak edinilen bilgilere göre Adapazarı Şeker'in mevcut üretim hinterlandının geleceğine ilişkin şu ana kadar alınmış ve üreticiye açıklanmış kesin bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla 2026 ürünü pancarın nasıl değerlendirileceğine ilişkin yol haritası ortaya çıkarken, 2027'de bölgedeki pancar üretiminin devam edip etmeyeceği ve üreticinin hangi fabrikayla sözleşme yapacağı belirsizliğini koruyor.

BOR ŞEKER'İN KOTADAKİ PAYI İKİYE KATLANDI

Satın alma işlemi Bor Şeker açısından ise önemli bir büyüme anlamına geliyor. 50 milyon dolarlık satın almayla Adapazarı Şeker Fabrikası'nın yüzde 99,584'lük payını devralan Bor Şeker'in Türkiye toplam şeker üretim kotasındaki payı yaklaşık yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseldi.

Böylece şirket şeker sektöründeki ağırlığını önemli ölçüde artırırken, Adapazarı'ndaki üreticinin önünde ise yanıt bekleyen çok daha temel bir soru bulunuyor: Fabrikanın sahibi değişti; peki Adapazarı'nın pancar çiftçisi 2027'de pancarını kimin için üretecek?