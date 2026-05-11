BTC gece fırladı, Ethereum açığı kapatamadı

BTC gece fırladı, Ethereum açığı kapatamadı
Yayınlanma:
Kripto paralarda son 24 saat BTC ve ETH için hareketli geçti. Gece saatlerinde 82 bin doları tekrar geçen Bitcoin, an itibarıyla 80 bin doların üst sınırlarında dengelendi. Ethereum'un yükselişi ise son bir haftanın açığını kapatmaya yeterli olmadı, bir numaralı altcoin 2 bin 300 dolar civarında dengelendi.

11 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $80.846,86 (%+0,18)
  • Ethereum (ETH): $2.335,79 (%+0,35)
  • Toplam piyasa değeri: 2,7 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $98,17B milyar $
  • Saat: 09:20

11 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim

Bitcoin
(BTC)

$80.846,86%+0,18$80.274,13$82.430,1731,98 milyar $

Ethereum
(ETH)

$2.335,79%+0,35$2.313,13$2.381,2621,59 milyar $

11 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
SUI1,28 $+%19,50
SEI$7,713.00+%12,69
VVV16,42 $+%8,48
币安人生$4,170.00+%8,03
LUNC$1,006.00+%7,94

11 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
SKYAI$4,655-%14,54
TON2,31 $-%7,20
ZEC576,53 $-%5,29
SIREN1,12 $-%5,28
FIL1,14 $-%3,16
11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.829,35 TL

Gram altın satış: 6.830,21 TL

Trump 'kabul edilemez' dedi, altın çakıldıTrump 'kabul edilemez' dedi, altın çakıldı

11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 117,46 TL

Gram gümüş satış: 117,56 TL

Gümüş yolunu ayırdı: Altın düşerken sınırda direniyorGümüş yolunu ayırdı: Altın düşerken sınırda direniyor

11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3693 TL

Dolar satış: 45,3858 TL

Euro alış: 53,3083 TL

Euro satış: 53,4678 TL

Sterlin alış: 61,6868 TL

Sterlin satış: 61,7520 TL

Kurlar karıştı: Barış umudu söndü, dolar fırladıKurlar karıştı: Barış umudu söndü, dolar fırladı

11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Pompa fiyatları tehlikede: Petrol fırladıPompa fiyatları tehlikede: Petrol fırladı

11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

BIST 100 haftaya düşüşle girdi: 37 puanlık kayıp yaşandıBIST 100 haftaya düşüşle girdi: 37 puanlık kayıp yaşandı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Ekonomi
SGK borçlarında taksit süresi uzuyor
SGK borçlarında taksit süresi uzuyor
Asgari ücretliye Kurban'da 5 bin 505 TL ek ödeme almanın yolunu açıkladı
Asgari ücretliye Kurban'da 5 bin 505 TL ek ödeme almanın yolunu açıkladı
Son dakika | Motorine zam geliyor
Son dakika | Motorine zam geliyor