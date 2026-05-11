BTC gece fırladı, Ethereum açığı kapatamadı
Kripto paralarda son 24 saat BTC ve ETH için hareketli geçti. Gece saatlerinde 82 bin doları tekrar geçen Bitcoin, an itibarıyla 80 bin doların üst sınırlarında dengelendi. Ethereum'un yükselişi ise son bir haftanın açığını kapatmaya yeterli olmadı, bir numaralı altcoin 2 bin 300 dolar civarında dengelendi.
11 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $80.846,86 (%+0,18)
- Ethereum (ETH): $2.335,79 (%+0,35)
- Toplam piyasa değeri: 2,7 trilyon $
- 24s toplam hacim: $98,17B milyar $
- Saat: 09:20
11 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
Bitcoin
|$80.846,86
|%+0,18
|$80.274,13
|$82.430,17
|31,98 milyar $
Ethereum
|$2.335,79
|%+0,35
|$2.313,13
|$2.381,26
|21,59 milyar $
11 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SUI
|1,28 $
|+%19,50
|SEI
|$7,713.00
|+%12,69
|VVV
|16,42 $
|+%8,48
|币安人生
|$4,170.00
|+%8,03
|LUNC
|$1,006.00
|+%7,94
11 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|SKYAI
|$4,655
|-%14,54
|TON
|2,31 $
|-%7,20
|ZEC
|576,53 $
|-%5,29
|SIREN
|1,12 $
|-%5,28
|FIL
|1,14 $
|-%3,16
11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.829,35 TL
Gram altın satış: 6.830,21 TL
11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 117,46 TL
Gram gümüş satış: 117,56 TL
11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3693 TL
Dolar satış: 45,3858 TL
Euro alış: 53,3083 TL
Euro satış: 53,4678 TL
Sterlin alış: 61,6868 TL
Sterlin satış: 61,7520 TL
11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
