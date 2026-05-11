Gümüş yolunu ayırdı: Altın düşerken sınırda direniyor

Gümüş fiyatları bu kez altın ile yollarını ayırdı. ABD ile İran arasındaki gerilimin tekrar gündeme gelmesi ile düşen altın fiyatlarına karşın, gümüş ayakta durmayı başardı. Gram gümüş yüzde 0,33 yükselerek 115 TL sınırı üzerinde değerini korudu, an itibarıyla 117,56 TL'den işlem görüyor. Ons gümüş ise yüzde 0,21 yükselişle 80,52 dolar sınırında direniyor.

11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 117,56 TL
  • Ons gümüş (satış): 80,52 $

11 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram
gümüş		117,46 TL117,56 TL%0,337:03
Ons
gümüş		80,45 $80,52 $%0,217:18

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem8 Mayıs 202611 Mayıs 2026Fark
Gram gümüş (satış)116,99 TL117,56 TL+0,57 TL
Ons gümüş (satış)80,34 $80,52 $+0,18 $

11 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 117,46 TL

Gram gümüş satış: 117,56 TL

11 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 80,45 $

Ons gümüş satış: 80,52 $

11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.829,35 TL

Gram altın satış: 6.830,21 TL

11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,3713 TL

Dolar satış: 45,3857 TL

Euro alış: 53,3293 TL

Euro satış: 53,4425 TL

Sterlin alış: 61,6841 TL

Sterlin satış: 61,7485 TL

11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

