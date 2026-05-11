Gümüş yolunu ayırdı: Altın düşerken sınırda direniyor
Gümüş fiyatları bu kez altın ile yollarını ayırdı. ABD ile İran arasındaki gerilimin tekrar gündeme gelmesi ile düşen altın fiyatlarına karşın, gümüş ayakta durmayı başardı. Gram gümüş yüzde 0,33 yükselerek 115 TL sınırı üzerinde değerini korudu, an itibarıyla 117,56 TL'den işlem görüyor. Ons gümüş ise yüzde 0,21 yükselişle 80,52 dolar sınırında direniyor.
11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 117,56 TL
- Ons gümüş (satış): 80,52 $
11 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|117,46 TL
|117,56 TL
|%0,33
|7:03
|Ons
gümüş
|80,45 $
|80,52 $
|%0,21
|7:18
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|8 Mayıs 2026
|11 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|116,99 TL
|117,56 TL
|+0,57 TL
|Ons gümüş (satış)
|80,34 $
|80,52 $
|+0,18 $
11 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
11 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.829,35 TL
Gram altın satış: 6.830,21 TL
11 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,3713 TL
Dolar satış: 45,3857 TL
Euro alış: 53,3293 TL
Euro satış: 53,4425 TL
Sterlin alış: 61,6841 TL
Sterlin satış: 61,7485 TL
11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
11 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
