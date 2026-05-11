Gümüş yolunu ayırdı: Altın düşerken sınırda direniyor

Gümüş fiyatları bu kez altın ile yollarını ayırdı. ABD ile İran arasındaki gerilimin tekrar gündeme gelmesi ile düşen altın fiyatlarına karşın, gümüş ayakta durmayı başardı. Gram gümüş yüzde 0,33 yükselerek 115 TL sınırı üzerinde değerini korudu, an itibarıyla 117,56 TL'den işlem görüyor. Ons gümüş ise yüzde 0,21 yükselişle 80,52 dolar sınırında direniyor.