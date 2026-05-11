Kurban'da çalışacakları uyardı: Bilinmeyen ya da az bilinenleri açıkladı

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi; 26 Mayıs Salı günü arife, 27 Mayıs Çarşamba günü ise bayramın birinci günü olacak şekilde netleşti. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu çalışanları için pazartesi ve salı günlerinin idari izin ilan edilmesiyle tatil 9 güne uzarken, özel sektördeki çalışma koşulları ve yasal haklar merak konusu oldu. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, bayram süresince mesai yapacak çalışanların hukukunu ve işverenlerin uyması gereken kuralları detaylarıyla paylaştı.

KURBAN'DA ÇALIŞACAKLARI UYARDI

Kurban'da ilan edilen 9 günlük idari izin sadece kamu çalışanlarını kapsarken ve özel sektörü bağlamıyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında aktardığı bilgilere göre; özel sektör işverenleri yıllık izin veya telafi çalışmasıyla bu süreyi uzatma imkanına sahip olsa da, işçiye zorla tatil dayatmak veya rızası dışında çalıştırmak hukuka aykırı görülüyor.

Karakaş, iş sözleşmesinde aksine bir madde yoksa, işçinin onayı (muvafakatnamesi) olmadan bayramda mesai yaptırılamayacağını belirtti. Onayı alınmayan bir işçinin bayramda işe gelmediği için işten çıkarılması, çalışana kıdem tazminatı hakkı kazandırıyor.

Öte yandan zorla çalıştırma girişimi, işçi için "haklı fesih" sebebi sayılıyor. Daha önce mesaiye onay vermiş bir işçi ise bu kararını 30 gün önceden yazılı bildirimle geri çekme hakkına sahip; bu durumda işverenin baskı kurma yetkisi bulunmuyor.

BİLİNMEYEN YA DA AZ BİLİNENLERİ AÇIKLADI

İsa Karakaş, bayram mesaisinin maddi karşılığına dair "çifte yevmiye" kuralının detaylarını paylaştı.

Bayramda çalışan her işçinin, çalıştığı her gün için ilave bir günlük ücret hak ettiğini vurgulayan Karakaş, hesaplamayı şu örnekle özetledi:

Günlük net ücreti 4.000 TL olan bir çalışan, bayramda çalıştığı her gün için 8.000 TL kazanıyor. 4,5 günlük bayram süresince tam mesai yapan bu kişi, aylık maaşına ek olarak 18.000 TL tutarında bir ödeme alıyor.

Uygulamada en sık yapılan yanlışlardan birinin "ücret yerine izin" verilmesi olduğunu hatırlatan Karakaş, kanunen bayram mesaisinin karşılığının sadece para olduğunun altını çizdi. Ayrıca, haftalık 45 saatlik çalışma sınırının aşılması durumunda, çifte yevmiyeye ek olarak yüzde 50 zamlı fazla mesai ücretinin ödenmesi gerekiyor.

Bayram ücretlerinin en geç maaş günü ödenmesi şart koşulurken, gecikme halinde işçinin faiz talep etme hakkı doğuyor. Karakaş son olarak, bu ek ödemelerin SGK matrahını yükselterek gelecekteki emekli maaşına da olumlu yansıyacağını ifade etti.