Trump konuştu, altın çakıldı petrol uçtu!

ABD ve İran arasındaki diplomatik temasların tıkanması ve buna paralel olarak ham petrol fiyatlarında gözlenen tırmanış, altın piyasasında satış baskısını beraberinde getirdi.

Enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu ve faiz beklentilerini yukarı yönlü tetiklemesi, birikimlerini korumaya çalışan milyonların sığındığı altın üzerinde baskı kurdu.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Dünya piyasalarında spot altının ons fiyatı yüzde 1 oranında güç kaybederek 4 bin 668 dolar seviyesine kadar çekildi. Ons altın, an itibarıyla 4 bin 673 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki bu gerileme, yurt içindeki gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Gram altın yaklaşık yüzde 1 oranında kayıpla 6 bin 811 TL seviyesine kadar gerilerken, şu dakikalarda 6 bin 820 TL seviyesinden alıcı buluyor.

GÜÇLENEN DOLAR VE PETROL KISKACI

Altın fiyatlarındaki düşüşün bir diğer temel nedeni ise küresel ölçekte doların değer kazanması oldu. ABD para biriminin güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlandırılan altını, diğer para birimlerini kullanan tüketiciler ve yatırımcılar için daha masraflı hale getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın barış teklifini geri çevirdiğini duyurması, 10 haftadır süregelen çatışmaların sonlanacağına dair beklentileri boşa çıkardı. Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşımını aksatan bu jeopolitik gerginliğin enerji fiyatlarını tırmandırması, piyasalarda yeni bir endişe dalgası yarattı.

FED’DEN FİNANSAL RİSK UYARISI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasa aktörlerinin kısa vadeli barış umudunu yitirmeye başladığını vurgulayarak, petrol fiyatlarındaki yeni yükselişin altın üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), cuma günü yayımladığı altı aylık finansal istikrar raporunda; İran savaşı ile bu savaşın petrol arzı ve fiyatları üzerindeki etkisinin, küresel finansal istikrar önündeki en büyük engellerden biri haline geldiğinin altını çizdi. Ücretli çalışanlar ve yatırımcılar, Fed’in gelecekteki para politikasına dair ipucu alabilmek için bu hafta açıklanacak olan ABD nisan ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerine kilitlenmiş durumda.

ÇİN’DE ÜRETİM SEKTEYE UĞRADI

Çin Altın Birliği tarafından servis edilen bilgilere göre, güvenlik denetimleri sebebiyle bazı üretim tesislerinde faaliyetlerin askıya alınması, Çin’in 2026 yılı ilk çeyreğindeki altın üretiminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla gerilemesine neden oldu. Analist Tim Waterer, yakın ve orta vadeli projeksiyonlarda altının ons fiyatının 4 bin 400 ile 4 bin 800 dolar aralığında kalacağını öngörüyor.

DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK TABLO

Altın ve petroldeki hareketlilik diğer değerli metallere de farklı şekillerde yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,6 oranında yükselişle ons başına 80,44 dolara tırmanırken; platin yüzde 0,92 kayıpla 2 bin 37 dolara, paladyum ise yüzde 0,40 düşüşle bin 479 dolara geriledi.