Son dakika | Motorine zam geliyor

Son dakika haberi... Geçen hafta petrol fiyatlarının gerilemesi ile indirimin geldiği akaryakıtta yeniden zam göründü. Gazeteci Olcay Aydilek "Motorine zam göründü. Bu gece yarısı 1 TL 10 kuruş." diyerek zammı duyurdu.

ABD- İran arasındaki gelişmeler piyasaları belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta barış umudu ile düşen petrol fiyatları beraberinde indirimi de getirmişti. Geride bıraktığımı haftada motorine gelen 5,52 TL indirimin sevinci kısa sürdü.

TRUMP KONUŞTU ZAM GÖRÜNDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ile tansiyon yeniden yükseldi. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçince akaryakıtta da zam haberi geldi.

Motorine bu gece zam bekleniyor.

ZAM ÖNCESİ GÜNCEL FİYATLAR

Akaryakıtta tabela değişmeden önce 11 Mayıs 2026 itibarıyla güncel fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.79 TL
Motorin: 66.25 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 66.11 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara:
Benzin: 64.78 TL
Motorin: 67.38 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir:
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67.65 TL
LPG: 33.69 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

