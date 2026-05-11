Son dakika | Motorine zam geliyor

ABD- İran arasındaki gelişmeler piyasaları belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta barış umudu ile düşen petrol fiyatları beraberinde indirimi de getirmişti. Geride bıraktığımı haftada motorine gelen 5,52 TL indirimin sevinci kısa sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ile tansiyon yeniden yükseldi. Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçince akaryakıtta da zam haberi geldi.

Akaryakıtta tabela değişti! İndirim geldi

Gazeteci Olcay Aydilek "Motorine zam göründü. Bu gece yarısı 1 TL 10 kuruş." diyerek zammı duyurdu.

Motorine bu gece zam bekleniyor.

ZAM ÖNCESİ GÜNCEL FİYATLAR

Akaryakıtta tabela değişmeden önce 11 Mayıs 2026 itibarıyla güncel fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.79 TL

Motorin: 66.25 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 66.11 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 64.78 TL

Motorin: 67.38 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.06 TL

Motorin: 67.65 TL

LPG: 33.69 TL