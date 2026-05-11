Asgari ücretliye Kurban'da 5 bin 505 TL ek ödeme almanın yolunu açıkladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, özel sektörde bayram mesaisi yapacak asgari ücretlilerin alacağı ek ücretler netleşti. 2026 yılı asgari ücret rakamları üzerinden yapılan hesaplamalar, arife günü dahil 4,5 günlük tatil boyunca görev yapacak personelin maaşına eklenecek toplam tutarı ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram öncesi ödeme müjdesinin ardından emekli ikramiyeleri ve aylıklar için de takvim belirlendi.

ASGARİ ÜCRETLİYE KURBAN'DA 5 BİN 505 TL EK ÖDEME ALMANIN YOLUNU AÇIKLADI

Sabah yazarı Önder Yılmaz'ın yazısında aktardığı bilgilere göre; bayram mesai ücretleri, çalışanın günlük brüt ücretinin iki katı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılı için belirlenen 33 bin 30 TL'lik brüt asgari ücretin 30 güne bölünmesiyle günlük yevmiye 1.101 TL olarak belirlendi.

Bayramda bir gün çalışan asgari ücretli, normal yevmiyesine ek olarak 1.101 TL daha kazanıyor. Arife günü dahil 4,5 günlük resmi tatilin tamamında çalışan bir asgari ücretli, hafta sonu farkıyla birlikte toplam 5 bin 505 TL ek ödeme almaya hak kazanacak.

İşverenlerin, bayramda bir saat dahi çalışan personeline tatil hakkını kullandıramadığı gerekçesiyle tam günlük ek ücret ödemesi gerektiği vurgulanırken; işçi ve işverenin anlaşması durumunda bu ücretin yerine sonradan izin kullanılmasının da yasal bir seçenek olduğu hatırlatıldı.

HAFTA SONUNA DENK GELEN MESAİ ÜCRETİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi, ödenecek tutarın artmasına neden oluyor. Normal bayram günlerinde iki katı yevmiye ödenirken, cumartesi ve pazar günlerine rastlayan bayram mesaileri 2,5 kat yevmiye üzerinden hesaplanıyor.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın son gününün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle, o gün çalışan asgari ücretliye yüzde 50 zamlı olarak 1.651 TL ek ödeme yapılacak.

Öte yandan, özel sektör çalışanlarının 1,5 günlük yıllık izin kullanarak tatillerini 9 güne çıkarma hakkı bulunuyor; bu süreçte idari veya yıllık izin fark etmeksizin maaşlardan herhangi bir kesinti yapılamıyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE AYLIKLAR NE ZAMAN YATACAK?

17 milyon emekliyi ilgilendiren ödeme takvimi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması doğrultusunda, 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyeleri ile emekli aylıklarının 17-25 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri ise hisse oranlarına göre 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişen tutarlarda ödeme alacak. Kesin ödeme günlerinin bu hafta içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ilan edilmesi bekleniyor.