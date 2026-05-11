SGK borçlarında taksit süresi uzuyor

TBMM'de bu hafta görüşülecek yeni torba kanun teklifiyle, SGK'ya borcu olanlar için taksitlendirme süresi iki katına çıkarılarak 36 aydan 72 aya yükseltiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), haftalık mesaisine Salı günü başlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan milyonları yakından ilgilendiren kritik bir torba kanun teklifini gündemine alacak. Genel Kurul’da ele alınacak düzenleme, "varlık barışı" kapsamındaki maddelerin yanı sıra borç yapılandırma süreçlerinde köklü değişiklikler içeriyor.

TAKSİT SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Hazırlanan yasa teklifine göre, SGK'ya olan borçların tecil ve taksitlendirme süresinde önemli bir artışa gidilecek.

Mevcut uygulamada 36 ay olarak uygulanan azami taksit sınırı, yeni düzenlemeyle birlikte 72 aya çıkarılacak. Ayrıca, borçların ertelenmesi sürecinde talep edilen teminat şartlarında da kolaylık sağlanacak; teminatsız tecil tutarı 1 milyon lira seviyesine yükseltilecek. Bu imkandan belediyeler başta olmak üzere tüm ticari işletmeler ve borçlu halk faydalanabilecek.

FİNANS MERKEZİ'NE YÜZDE 100 VERGİ MUAFİYETİ

Ekonomide üretimi artırmak, ülkeye döviz girişini sağlamak ve yatırımları özendirmek amacıyla "Yatırım teşvik paketi" adı altında sunulan teklifte, vergi düzenlemeleri de dikkat çekiyor.

Teklif uyarınca, İstanbul Finans Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen transit ticaret faaliyetleri ile yurt dışındaki mal alım-satım işlemlerine aracılık edilmesinden elde edilen kazançlara uygulanan vergi indirimi, yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak. Böylece bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar tamamen vergiden muaf tutulacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

