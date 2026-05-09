Akaryakıtta tabela değişti! İndirim geldi

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarını pompa fiyatına yansıtmamak için kullanılan eşel mobil sisteminin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında bir düzenlemeye gidildi.

Son Dakika | Motorine dev indirim geldi

Şubat ayından bu yana süregelen yüksek fiyat grafiği, gece yarısı itibarıyla yerini sert bir düşüşe bıraktı.

MOTORİNDE 70 TL BARAJI YIKILDI

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorin (mazot) grubunda hesaplanan toplam 7,20 TL'lik indirimin tamamı sürücülere yansıtılmadı. İndirimin bir kısmı ÖTV artışına mahsup edilirken (vergi farkı olarak kesilirken), net 5,52 TL doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Pazartesi günü vatandaşın cebi kan ağlayacak! Motorine çifte zam

Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatları, piyasalarda "psikolojik sınır" olarak nitelendirilen 70 TL seviyesinin altına çekilmiş oldu.

9 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim kararının ardından üç büyük şehirdeki istasyonlarda tabelalar şu şekilde güncellendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 33,89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG : 33,29 TL

ANKARA:

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG : 33,87 TL

İZMİR:

Benzin: 65,06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG : 33,69 TL