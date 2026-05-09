Akaryakıtta tabela değişti! İndirim geldi

Akaryakıtta tabela değişti! İndirim geldi
Yayınlanma:
Şubat ayından bu yana rekor seviyelerde seyreden akaryaklıt fiyatları, gece yarısı itibarıyla düşüşe geçti. Motorinde yapılan 5 liralık indirim ile 70 lira barajı yıkıldı.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarını pompa fiyatına yansıtmamak için kullanılan eşel mobil sisteminin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında bir düzenlemeye gidildi.

Son Dakika | Motorine dev indirim geldiSon Dakika | Motorine dev indirim geldi

Şubat ayından bu yana süregelen yüksek fiyat grafiği, gece yarısı itibarıyla yerini sert bir düşüşe bıraktı.

MOTORİNDE 70 TL BARAJI YIKILDI

2023/09/11/benzin-motorin1.jpg

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorin (mazot) grubunda hesaplanan toplam 7,20 TL'lik indirimin tamamı sürücülere yansıtılmadı. İndirimin bir kısmı ÖTV artışına mahsup edilirken (vergi farkı olarak kesilirken), net 5,52 TL doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Pazartesi günü vatandaşın cebi kan ağlayacak! Motorine çifte zamPazartesi günü vatandaşın cebi kan ağlayacak! Motorine çifte zam

Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatları, piyasalarda "psikolojik sınır" olarak nitelendirilen 70 TL seviyesinin altına çekilmiş oldu.

9 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2023/09/11/benzin-motorin.jpg

İndirim kararının ardından üç büyük şehirdeki istasyonlarda tabelalar şu şekilde güncellendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33,89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG : 33,29 TL

ANKARA:
Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG : 33,87 TL

İZMİR:
Benzin: 65,06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG : 33,69 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Eğitim
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin en büyük yapısal sorunları nelerdir?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin en büyük yapısal sorunları nelerdir?
Neden antropontolojinin ışığında eğitim felsefesi?
Neden antropontolojinin ışığında eğitim felsefesi?