Kurlar karıştı: Barış umudu söndü, dolar fırladı

Döviz kurlarında dengeler tekrar değişti. Barış umutları ile 97842 puana kadar gerileyen dolar endeksi, ABD başkanı Trump'ın, İran'ın barış teklifini "kabul edilemez" bulması ile tekrar 98.117 puana yükseldi. Hafta kapanışında rekor 53,4869 TL'ye yükselen euro 53,4678 TL'ye geriledi. Sterlin ise 61,8619 TL'den 61,7520 TL'ye kadar düştü.