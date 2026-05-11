Kurlar karıştı: Barış umudu söndü, dolar fırladı

Döviz kurlarında dengeler tekrar değişti. Barış umutları ile 97842 puana kadar gerileyen dolar endeksi, ABD başkanı Trump'ın, İran'ın barış teklifini "kabul edilemez" bulması ile tekrar 98.117 puana yükseldi. Hafta kapanışında rekor 53,4869 TL'ye yükselen euro 53,4678 TL'ye geriledi. Sterlin ise 61,8619 TL'den 61,7520 TL'ye kadar düştü.

11 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,3858 TL
  • Euro (satış): 53,4678 TL
  • Sterlin (satış): 61,7520 TL

11 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		45,369345,3858%0,077:26
Euro
(EUR)		53,308353,4678-%0,107:25
Sterlin
(GBP)		61,686861,7520-%0,267:26

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem8 Mayıs 202611 Mayıs 2026Fark
Dolar (USD) (satış)45,3346 TL45,3858 TL+0,0512 TL
Euro (EUR) (satış)53,4869 TL53,4678 TL-0,0191 TL
Sterlin (GBP) (satış)61,8619 TL61,7520 TL-0,1099 TL

11 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,3693 TL

Dolar (USD) satış: 45,3858 TL

11 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,3083 TL

Euro (EUR) satış: 53,4678 TL

11 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,6868 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,7520 TL

11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.829,35 TL

Gram altın satış: 6.830,21 TL

11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 117,46 TL

Gram gümüş satış: 117,56 TL

11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

