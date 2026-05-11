Kurlar karıştı: Barış umudu söndü, dolar fırladı
Yayınlanma:
Döviz kurlarında dengeler tekrar değişti. Barış umutları ile 97842 puana kadar gerileyen dolar endeksi, ABD başkanı Trump'ın, İran'ın barış teklifini "kabul edilemez" bulması ile tekrar 98.117 puana yükseldi. Hafta kapanışında rekor 53,4869 TL'ye yükselen euro 53,4678 TL'ye geriledi. Sterlin ise 61,8619 TL'den 61,7520 TL'ye kadar düştü.
11 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
11 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|45,3693
|45,3858
|%0,07
|7:26
|Euro
(EUR)
|53,3083
|53,4678
|-%0,10
|7:25
|Sterlin
(GBP)
|61,6868
|61,7520
|-%0,26
|7:26
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|8 Mayıs 2026
|11 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,3346 TL
|45,3858 TL
|+0,0512 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,4869 TL
|53,4678 TL
|-0,0191 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,8619 TL
|61,7520 TL
|-0,1099 TL
11 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 45,3693 TL
Dolar (USD) satış: 45,3858 TL
11 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,3083 TL
Euro (EUR) satış: 53,4678 TL
11 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 61,6868 TL
Sterlin (GBP) satış: 61,7520 TL
11 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.829,35 TL
Gram altın satış: 6.830,21 TL
Trump 'kabul edilemez' dedi, altın çakıldı
11 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 117,46 TL
Gram gümüş satış: 117,56 TL
Gümüş yolunu ayırdı: Altın düşerken sınırda direniyor
11 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,81 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,25 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
11 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
11 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
11 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
11 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
11 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum